El Papa Francisco envió un mensaje de esperanza para los mayores: "No acostumbrarse..."

El Papa Francisco envió un mensaje para todos los mayores en su homilía a la hora del Ángelus. En el marco de la Jornada Mundial de los Abuelos y de los Mayores , el líder del Vaticano instó a prestarle "más atención" a los jubilados y remarcó que "el futuro dependerá de cómo se viva juntos" .



El excardenal Jorge Bergoglio suele referirse a las principales problemáticas sociales del mundo en sus exhortaciones o reflexiones públicas. En este caso, el referente de la Iglesia católica llamó a combatir "la triste realidad de la soledad" que padecen las personas que ya están en su juventud.

¿Cuál fue el mensaje del papa Francisco para los mayores?



El mandatario religioso señaló a los católicos que "no deben acostumbrarse al abandono de los ancianos". En el marco de la misa por los adultos mayores, la Iglesia eligió como lema de este 2024 el mensaje " En la vejez no me abandones ".

"No nos acostumbremos al abandono de los ancianos, una realidad que debe combatirse con una alianza entre generaciones" , llamó a sus fieles a través de un posteo oficial el Vaticano. Francisco remarcó que esta situación "pone en riesgo el futuro de la humanidad" .

"El abandono de los ancianos es, en efecto, una triste realidad a la que no debemos acostumbrarnos. Para muchos de ellos, especialmente en estos días de verano, la soledad corre el riesgo de convertirse en una carga difícil de soportar" , comenzó el Papa.

El Papa pidió que no abandone a los adultos mayores.

¿Qué dijo el Papa Francisco en su homilía para todos los católicos?





El líder católico se tomó un tiempo para mencionar la fiesta Nuestra Señora del Carmen , en Roma: "Esta noche tendrá lugar la procesión de Nuestra Señora 'fiumarola' por el Tíber".

El Papa remarcó que esta celebración es ideal para aprender "de María, nuestra Madre, a practicar el Evangelio en la vida cotidiana".

Con una metáfora sobre un diálogo, el líder del Vaticano remarcó que la Jornada de los Mayores invita a escuchar "la voz de los ancianos que dicen: ‘¡No me abandones!' y a responder: ‘¡No te abandonaré!'".

"Fortalezcamos la alianza entre nietos y abuelos, entre jóvenes y mayores. ¡Digamos ‘no' a la soledad de los mayores! Nuestro futuro depende mucho de cómo abuelos y nietos aprendan a vivir juntos. ¡No olvidemos a los mayores! ¡Y un aplauso a todos los abuelos!", cerró el Sumo Pontífice.

Nueva fiebre del oro: descubren una mina enorme en el lugar menos pensado

La increíble fruta que fortalece el corazón, acelera la digestión y reduce el colesterol en la sangre

Evangelio del 30 de julio

Mateo 13, 36-43

"En aquel tiempo, Jesús despidió a la multitud y se fue a su casa. Entonces se le acercaron sus discípulos y le dijeron: 'Explícanos la parábola de la cizaña sembrada en el campo'.

Jesús les contestó: 'El sembrador de la buena semilla es el Hijo del hombre; el campo es el mundo; la buena semilla son los ciudadanos del Reino; la cizaña son los partidarios del demonio; el enemigo que la siembra es el demonio; el tiempo de la cosecha es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles.

Y así como recogen la cizaña y la queman en el fuego, así sucederá al fin del mundo: el Hijo del hombre enviará a sus ángeles para que arranquen de su Reino a todos los que inducen a otros al pecado y a todos los malvados, y los arrojen en el horno encendido. Allí será el llanto y la desesperación. Entonces los justos brillarán como el sol en el Reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga'".