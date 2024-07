Día de los Abuelos 2024 en la Argentina: una celebración que nos conmueve

Hoy es una fecha especial en la Argentina y en otros países: se celebra el Día de los Abuelos, una jornada que tiene su origen en la religión católica y configurada hoy como la excusa perfecta para reforzar los vínculos con nuestros seres queridos.

La fecha conmemora a San Joaquín y Santa Ana, padre y madre de la Virgen María, y, por lo tanto, abuelos de Jesús. A ambos santos se lo conoce como los "patronos de los abuelos". Ellos educaron en el camino de la fe a María .

Una historia con abuelos que conmueve

El vínculo con los abuelos es especial y siempre hay una historia detrás. Los recuerdos que se generan con ellos perduran para siempre y los nietos son quienes heredan sus legados y cuentan su vida a su manera, como lo hizo Lucía con Lalo.

Lalo vivió en la provincia de San Juan durante diez años, luego viajó y se mudó a Ushuaia junto con su nieta Lucía. Tenerlo cerca hizo que su vínculo sea aún más estrecho y que sus charlas, mates y juegos de cartas se hagan cotidianos.

El año pasado su nieta decidió homenajearlo para no olvidarlo nunca: se tatuó un caramelo Butter Toffees, el favorito de miles de niños, acompañada de la frase: "¿Cómo te va, bichito?".

La imagen representa cada momento compartido. "Perdí a mi abuelo el año pasado y quería tener una parte de él para siempre: mi abuelo cada vez que me veía me saludaba, me decía ¿cómo estás bichito?, y " ¿querés un caramelito? ", y me convidaba un Butter Toffees. Llevar el caramelo tatuado me recuerda a él cada vez que lo veo", contó Lucía.

El caramelo rememora a los tradicionales toffees ingleses, con un toque artesanal y refinado. Tienen una textura suave y cremosa, en Argentina se caracteriza por su variedad de sabores que incluyen rellenos de dulce de leche, chocolate, café, chocolate blanco y menta, entre otros.



un tattoo que hice ayer en recuerdo del abuelo de mi clienta %uD83D%uDE2D%u2764%uFE0F pic.twitter.com/NP1uwmALE5 December 15, 2023

El recuerdo y la historia de Lucía se convirtió en parte de todos cuando la tatuadora Lucía Franzé (@lulens) compartió en redes sociales la foto del tatuaje recién hecho. Lo que no esperaban que hubieras muchos nietos más que contarán su historia con los caramelos Butter Toffes.

La historia llegó a la marca, que se contactó con ambas Lucías para hacerles llegar estos tradicionales caramelos. " Todo esto nos llenó de emoción y sentimos la necesidad de registrar esta historia de la que, de alguna manera, también nos sentimos parte. Sin duda, son un símbolo que nos une y que atraviesa generación tras generación ", contó Belén Mataloni Beker, jefa de Producto en Arcor.

¿Cuándo es el Día del Abuelo en la Argentina?

En nuestro país se le dedican tres jornadas por año a los abuelos:

26 de julio;

el segundo domingo de noviembre "Día de la Abuela",

el tercer domingo de agosto con el "Día del Abuelo".

También existe el Día Internacional de las Personas de Edad, que se celebra el 1 de octubre, promovido por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y dedicado a concientizar contra la discriminación de los adultos mayores.

¿Por qué el 26 de julio es el Día de los Abuelos en la Argentina?

Es una celebración de origen religioso. Se conmemora la onomástica de San Joaquín y Santa Ana. Estos santos son considerados "ejemplos" de virtud y representar importantes valores como la caridad, la solidaridad, la bondad y la esperanza.

Según la tradición, el primero era un hombre justo y piadoso que pertenecía a la tribu de Judá y con descendencia de la línea de David . Mientras que Santa Ana, una mujer virtuosa, pero sus dificultades para tener hijos le causaban mucho dolor.



Como ambos mantuvieron su fe y esperanza, oraron con efervescencia hasta ser bendecidos con un milagro: su hija.

El pedido fue respondido cuando un ángel se les apareció y les anunció que serían agraciados con una hija, quien se convertiría en la madre del Salvador del mundo. Poco después, Santa Ana concibió a María.