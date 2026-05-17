La diplomacia de Donald Trump volvió a sacudir el tablero internacional. En un mensaje que resuena con la agresividad característica de su política exterior de “Estados Unidos primero”, el mandatario norteamericano lanzó una advertencia terminal hacia la República Islámica de Irán: alcanzar un acuerdo nuclear y regional ahora, o enfrentar la destrucción total. A través de su plataforma Truth Social, Trump fue tajante sobre el estado de las negociaciones actuales: “Para Irán, el tiempo corre, y más les vale moverse, y rápido, o no quedará nada de ellos”, sentenció. El mensaje llega en un momento crítico, mientras la Casa Blanca intenta destrabar un conflicto que mantiene en vilo a los mercados globales y a la estabilidad de Medio Oriente. Las declaraciones de Trump se produjeron inmediatamente después de su regreso de una visita oficial a China, donde la cuestión energética y la influencia de Pekín en Teherán fueron temas centrales de la agenda. El presidente estadounidense expresó su frustración por la dinámica de los diálogos indirectos que se vienen manteniendo. Según Trump, el gobierno iraní utiliza una táctica de dilación sistemática: “Cada vez que se dialoga, ellos aceptan todo y luego se retiran. Cada vez que cierran un trato, al día siguiente actúan como si no hubiéramos tenido esa conversación”, denunció el republicano, marcando un quiebre en la confianza de los equipos negociadores. Para entender la gravedad de esta amenaza, es necesario contrastar el escenario actual con el historial reciente entre ambos países: El endurecimiento de la retórica de Washington impacta directamente en el plano local por dos vías: el precio del combustible y la seguridad internacional. Argentina, que ha sido escenario de atentados vinculados a la inteligencia iraní (AMIA y Embajada de Israel), sigue con atención cualquier movimiento que eleve la temperatura en la región. Expertos en geopolítica sugieren que Trump está utilizando su táctica de “el arte de la negociación”: llevar la tensión al límite para forzar una concesión de último momento. Sin embargo, el riesgo de un error de cálculo militar es más alto que nunca. Más allá de la amenaza de destrucción, la Casa Blanca dejó saber que la vía diplomática sigue abierta, pero con condiciones de rendición parcial por parte de Irán. El mandatario insistió en que Estados Unidos está “preparado para responder” si las conversaciones fracasan. “¡El tiempo es fundamental!”, concluyó Trump en su posteo, dejando claro que su administración no está dispuesta a tolerar otro año de negociaciones estériles. Para el mundo, la pregunta sigue siendo la misma: ¿es una táctica de distensión o el preludio de un conflicto abierto?