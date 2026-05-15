El Aeropuerto Internacional Rey Fahd (DMM) en Dammam, Arabia Saudita, recibió una actualización y ya es conocido por ser el aeropuerto más grande del mundo por superficie. Con aproximadamente 776 km², supera ampliamente el tamaño del municipio de Madrid (606 km²) y es mucho mayor que la ciudad de Barcelona (101 km²). Este gigante del desierto no solo impresiona por sus dimensiones, sino que ahora eleva su oferta de servicios con la renovación completa del Plaza Premium Lounge. De esta manera, ofrece una experiencia premium que combina lujo, comodidad y elementos de la herencia saudí. El nuevo Plaza Premium Lounge del Aeropuerto Internacional Rey Fahd tiene 1067 m² y una capacidad para 262 asientos. Su diseño moderno y cálido integra la herencia saudí con estética contemporánea, creando espacios diferenciados que se adaptan a diversas necesidades: Además, incorpora kioscos de autoservicio para un acceso más rápido y fluido, mejorando significativamente la experiencia del pasajero desde el momento de la llegada al lounge. La renovación no es solo estética. Plaza Premium Group ha puesto énfasis en una oferta gastronómica mejorada, arte local y espacios funcionales que responden a cómo viajan hoy los pasajeros en Dammam, ya sea por negocios, ocio o en familia. Esta inversión forma parte de la estrategia de crecimiento del Aeropuerto Internacional Rey Fahd, uno de los más importantes de Arabia Saudita. En ese sentido, apunta a atender más de 19,3 millones de pasajeros al año hacia 2030, con una capacidad a largo plazo de 32 millones. “Mejorar la experiencia de los pasajeros en el Aeropuerto Internacional Rey Fahd es una prioridad”, destacó el CEO de Dammam Airports, Mohammed A. Alhassany. La nueva sala es una adición fuerte al ecosistema de servicios y contribuye a crear una experiencia más seamless y acogedora para todo tipo de viajeros. Por su parte, el fundador y CEO de Plaza Premium Group, Mr. Song Hoi See, expresó su confianza en el sector aeronáutico saudí: “La apertura de nuestra nueva Sala VIP Plaza Premium en Dammam refuerza nuestra gran confianza en el creciente sector de la aviación de Arabia Saudita”. En un aeropuerto de dimensiones continentales como el Rey Fahd, donde la escala puede ser abrumadora, contar con lounges premium bien diseñados marca una diferencia importante en la satisfacción del pasajero. El nuevo espacio de Plaza Premium eleva los estándares de confort, hospitalidad y atención, posicionando a Dammam como un hub cada vez más atractivo en la región.