Atención viajeros: el objeto más común del equipaje de mano que pueden quitarte en el aeropuerto. Fuente: Freepik.

Los pasajeros que viajen dentro o hacia la Unión Europea deberán adaptarse a nuevas reglas sobre el equipaje de mano. Las medidas, impulsadas por la Comisión Europea, apuntan a reforzar la seguridad y homogeneizar criterios en todos los aeropuertos del bloque.

Las regulaciones afectan especialmente al transporte de líquidos y al tamaño permitido del equipaje en cabina. Aunque algunas terminales contaban con escáneres avanzados que ofrecían mayor flexibilidad, la nueva normativa obliga a volver a limitar los elementos transportados en cabina.

¿Qué cambios se aplican al transporte de líquidos?

La principal modificación reduce nuevamente la cantidad permitida de líquidos en cabina. Este tipo de productos, que abarca desde perfumes y cremas hasta bebidas y geles, está regulado por el Reglamento de Seguridad de la Aviación de la UE .

Exigen que los líquidos se transporten en recipientes de no más de 100 ml, colocados en una bolsa de plástico transparente de 1 litro por pasajero.

¿Qué cambios se aplican al transporte de líquidos? Fuente: archivo.

La medida afecta productos como perfumes, geles, cremas, bebidas, espumas y alimentos líquidos. Sin embargo, se permite transportar alimentos infantiles y medicamentos en cantidades mayores, siempre que exista justificación o de necesidad personal.

Esta decisión responde a una revisión de los sistemas de escaneo en los aeropuertos europeos. Aunque algunos contaban con tecnología capaz de identificar líquidos sin restricciones, las autoridades han optado por reforzar temporalmente los controles mientras se validan los nuevos dispositivos.

¿Cómo quedan las nuevas medidas sobre tamaño y peso del equipaje?

A partir del 1 de septiembre de 2024, el equipaje de mano no debería superar los 55 x 40 x 20 centímetros, incluyendo asas y ruedas. Además, el peso total deberá mantenerse por debajo de los 10 kilogramos. Estas medidas buscan agilizar los controles y evitar excesos que dificulten el embarque.

¿Cómo quedan las nuevas medidas sobre tamaño y peso del equipaje? Fuente: archivo. choi dongsu

En general, los pasajeros pueden subir a bordo con un objeto personal adicional, como una mochila pequeña, un bolso o una funda para ordenador portátil. Este artículo debe poder colocarse bajo el asiento delantero, según las condiciones de cada aerolínea.

Cada aerolínea conserva la facultad de establecer políticas más estrictas, por lo que se recomienda verificar con antelación las condiciones particulares del vuelo.

En aeropuertos como Madrid-Barajas y Barcelona-El Prat ya han comenzado a adaptar sus procedimientos para cumplir con los nuevos requisitos europeos.

Consecuencias de no cumplir la nueva normativa

Los viajeros que ignoren estas normas no solo perderán sus pertenencias, sino que podrían enfrentarse a retrasos en su itinerario.

En general, la normativa de seguridad aeroportuaria en la Unión Europea no contempla multas automáticas a pasajeros por llevar líquidos o equipaje que no cumple con los límites de cabina.

Si un viajero lleva artículos que exceden los límites, lo habitual es que estos sean retenidos o retirados en los controles de seguridad, y el pasajero deba facturarlos o descartarlos para poder continuar. No existe un régimen general de sanciones administrativas para estos casos en la normativa comunitaria.

Si un pasajero intenta llevar en cabina objetos prohibidos por motivos de seguridad (como armas o sustancias peligrosas), el personal puede retenerlos, denegar el acceso al control y, en casos graves, derivarlo a la policía aeroportuaria o impedir que aborde el vuelo. Estos casos están asociados a riesgos de seguridad, no a simples incumplimientos de medidas o cantidades de equipaje de mano.

Para garantizar un viaje sin complicaciones, los pasajeros deben revisar las normativas de la aerolínea y del aeropuerto de salida con antelación. La Unión Europea refuerza estas medidas para priorizar la seguridad, pero la responsabilidad recae en los viajeros para evitar sanciones y contratiempos.