El Gobierno de los Estados Unidos realizó una modificación clave sobre el equipaje de mano que afecta a miles de pasajeros. A partir de ahora, todos los aeropuertos del país se regirán bajo nuevas medidas y no permitirán que las personas que no cumplen esta condición aborden su avión.

El cambio entró en vigencia en septiembre de este año y ya impacta en miles de viajeros que deben ajustar sus pertenencias a los nuevos límites permitidos. Las autoridades aseguraron que estas reglas buscan ordenar el tránsito interno de los aeropuertos y ofrecer mayor seguridad en los vuelos.

Es oficial: cambia el equipaje de mano para siempre en todos los aeropuertos

La normativa establece que las valijas de mano deberán respetar dimensiones que oscilan entre 55 centímetros por 35 centímetros por 20 centímetros y un máximo aproximado de 56 centímetros por 45 centímetros por 25 centímetros . El peso total no puede superar los diez kilos, incluidos las ruedas y el asa, que también forman parte del equipaje.

Además del bolso principal, se autoriza un artículo personal adicional siempre que pueda ubicarse debajo del asiento y no exceda medidas cercanas a cuarenta centímetros por treinta centímetros por quince centímetros. Las autoridades indicaron que estos límites buscan asegurar que cada pasajero pueda trasladar lo necesario sin saturar los compartimentos superiores del avión.

Se despide el equipaje de mano: achican las medidas del carry on de este listado de aerolíneas

Los organismos de control recordaron que cualquier valija que supere las nuevas medidas deberá ser enviada a la bodega y podría generar cargos adicionales. Por ese motivo recomiendan revisar las dimensiones antes de llegar al aeropuerto para evitar contratiempos.

¿Cuáles son todos los objetos prohibidos en el equipaje de mano?

La lista de elementos no permitidos también fue actualizada y establece que no podrán llevarse objetos punzantes, sustancias inflamables ni elementos que puedan representar un riesgo durante el vuelo. Los productos líquidos continúan estando limitados a envases individuales de hasta cien mililitros, siempre ubicados dentro de una bolsa transparente aprobada por los controles de seguridad.

También se mantiene la restricción sobre bebidas con alto porcentaje de alcohol y ciertos productos presurizados que podrían representar peligro en la cabina. La recomendación oficial es revisar los objetos antes de cerrar la valija para evitar demoras en los controles.