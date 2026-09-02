Las Islas Malvinas se encuentran en el centro de la agenda informativa. En este contexto, vuelve a cobrar fuerza un mito curioso sobre un animal que Charles Darwin nunca pudo explicar y se remonta hace casi 3 siglos atrás.

El célebre naturalista inglés exploró el archipiélago austral durante sus famosos viajes a bordo del barco HMS Beagle. En ese lugar remoto, encontró al guará o zorro malvinero, el único mamífero terrestre nativo del territorio.

El enigma de Darwin y el mamífero en las Malvinas

Darwin desembarcó en la isla y se asombró al ver a este singular cánido caminando libremente. El científico no lograba comprender cómo un mamífero de ese tamaño había llegado hasta un territorio tan aislado.

El misterio radicaba en los cientos de kilómetros de océano que separaban a las islas del continente sudamericano. Para la ciencia de aquella época, resultaba completamente imposible justificar la presencia del animal en la zona.

Lamentablemente, el guará sufrió la persecución de los colonizadores ingleses por considerarlo una amenaza para la cría de ovejas. La caza indiscriminada provocó su extinción definitiva a finales del siglo XIX.

El descubrimiento de esta respuesta natural reafirma la teoría planteada por Charles Darwin. Fuente: archivo.

La explicación científica detrás de este mito

Investigaciones modernas revelaron que las poblaciones indígenas nativas habrían llevado a este animal hasta las islas. Los aborígenes patagónicos cruzaron el mar en sus canoas y trasladaron al zorro malvinero como mascota o compañía.

Este hallazgo histórico demostró que los pueblos originarios habitaron y navegaron la región mucho antes de las invasiones europeas. Aquel viaje ancestral logró resolver el gran enigma biológico que desveló al famoso investigador británico.

Pese a este origen nativo, la especie fue bautizada científicamente como Dusicyon australis en un claro homenaje al archipiélago. Su denominación común como zorro malvinero reafirma de forma permanente su fuerte lazo histórico con las islas.