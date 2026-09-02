NASA y el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS)

Una serpiente llegó por accidente a una isla del Pacífico después de la Segunda Guerra Mundial y encontró un ecosistema sin defensas contra ella.

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Lo que comenzó como un accidente durante los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial terminó provocando una de las mayores crisis ecológicas en una isla del Pacífico.

Una serpiente llegó escondida en cargamentos militares hasta Guam y encontró un territorio donde no tenía depredadores naturales. Con el paso de las décadas, su expansión provocó la desaparición de gran parte de las aves nativas y obligó a los científicos a desarrollar métodos extremos para intentar controlar la invasión.

El caso se convirtió en uno de los ejemplos más estudiados sobre cómo una especie introducida por accidente puede transformar por completo un ecosistema.

¿Cómo llegó una serpiente a una isla donde nunca había existido?

Después de la Segunda Guerra Mundial, Guam se convirtió en un punto estratégico para el movimiento de barcos y suministros militares en el Pacífico.

Entre 1945 y 1950, una serpiente arbórea marrón (Boiga irregularis) llegó accidentalmente a la isla, probablemente escondida en cargamentos provenientes de la región de Papúa Nueva Guinea.

Hasta ese momento, Guam no tenía serpientes terrestres capaces de convertirse en grandes depredadores. Las especies nativas de la isla habían evolucionado durante miles de años sin enfrentarse a una amenaza similar.

La serpiente arbórea marrón llegó a Guam escondida en cargamentos militares y, con el paso de los años, se convirtió en una de las especies invasoras más destructivas del mundo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Por qué una sola especie provocó un desastre ecológico en Guam?

La serpiente encontró en Guam las condiciones ideales para expandirse: abundante alimento, pocos obstáculos y un ecosistema sin defensas naturales contra ella.

Durante las décadas siguientes, comenzó a alimentarse de aves, huevos, pequeños mamíferos y reptiles. Muchas especies de la isla no reconocían a la serpiente como un peligro y sus nidos eran objetivos fáciles.

El impacto fue devastador: diez de las doce especies de aves forestales nativas de Guam desaparecieron de la naturaleza y varias otras quedaron al borde de la extinción.

Pero el daño no terminó allí.

La desaparición de las aves alteró otras partes del ecosistema : disminuyó la dispersión de semillas y aumentaron algunas poblaciones de insectos y arañas al perder a sus depredadores naturales.

¿Qué hicieron los científicos para intentar controlar la invasión?

Se implementaron trampas, controles en puertos y aeropuertos, barreras en zonas protegidas y equipos especializados con perros entrenados para detectar ejemplares.

Uno de los métodos más llamativos fue el uso de ratones muertos con pequeñas dosis de acetaminofén, una sustancia que resulta letal para esta especie. En algunas pruebas, estos cebos fueron distribuidos desde helicópteros en zonas boscosas.

Sin embargo, eliminar completamente a la serpiente sigue siendo extremadamente difícil debido a su capacidad de reproducción y adaptación.

¿Qué enseñó la invasión de Guam sobre las especies introducidas?

La historia de Guam se convirtió en un caso emblemático para la biología de la conservación.

Los científicos utilizan este ejemplo para demostrar que una especie trasladada a un ambiente nuevo puede provocar consecuencias que nadie anticipa.

La invasión dejó varias lecciones:

los ecosistemas insulares son especialmente vulnerables;

una especie introducida puede expandirse rápidamente sin controles naturales;

una decisión accidental puede alterar cadenas alimenticias completas;

recuperar un ecosistema dañado puede llevar décadas.

Lo que comenzó con una serpiente escondida en un cargamento militar terminó cambiando para siempre una isla que durante miles de años había evolucionado sin ese depredador.