El Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) ha confirmado la existencia de un nuevo sistema planetario situado a unos 337 años luz de la Tierra. El sistema TOI-1752 está formado por dos planetas que presentan características muy diferentes y orbitan alrededor de una enana roja.

Uno de estos mundos completa su órbita en menos de un día y recibe una intensa radiación, por lo que podría tratarse de un planeta de lava. El otro, denominado TOI-1752 c, tiene un tamaño intermedio entre la Tierra y Neptuno y se encuentra en la denominada zona habitable optimista, aunque esto no significa que sea habitable.

TOI-1752: dos planetas con condiciones completamente distintas

El sistema fue detectado inicialmente por el satélite TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite), una misión de la NASA dedicada a buscar planetas fuera del sistema solar. El telescopio identifica candidatos a exoplanetas mediante el registro de los tránsitos que producen frente a sus estrellas.

El estudio, publicado en la revista MNRAS, ha permitido confirmar que los dos objetos detectados en TOI-1752 son realmente planetas y descartar otras posibilidades, como la presencia de binarias eclipsantes o enanas marrones.

“ El análisis conjunto de las observaciones obtenidas desde el espacio y mediante telescopios terrestres nos ha permitido descartar escenarios de origen no planetario, como el de binarias eclipsantes o enanas marrones. De este modo, hemos podido confirmar que ambos objetos son planetas y que, por tanto, TOI-1752 constituye un nuevo sistema planetario ”, ha explicado en una nota el investigador del IAA Alberto Peláez Torres.

Confirman un nuevo sistema planetario con un posible mundo habitable y otro con lava. (Fuente: Freepik).

Un planeta podría ser un mundo cubierto de lava

El planeta más cercano a la estrella anfitriona completa su órbita en menos de 24 horas. Debido a su proximidad a la enana roja, está sometido a una cantidad extremadamente elevada de radiación, unas condiciones compatibles con un posible escenario de mundo de lava.

La estrella de este sistema es una enana roja, un tipo de estrella más pequeño y frío que el Sol. Estas estrellas resultan especialmente interesantes para la búsqueda de planetas pequeños mediante la técnica de tránsito, ya que las variaciones de brillo provocadas por el paso de un planeta pueden ser más fáciles de detectar.

El método consiste en registrar las pequeñas disminuciones periódicas del brillo de una estrella cuando un planeta pasa por delante de ella desde la perspectiva de la Tierra.

Confirman un nuevo sistema planetario con un posible mundo habitable y otro con lava. ChatGPT

TOI-1752 c está en la zona habitable, pero no significa que haya vida

El segundo planeta, TOI-1752 c, se encuentra más alejado de la estrella y presenta un tamaño intermedio entre la Tierra y Neptuno. Su órbita lo sitúa dentro de la denominada zona habitable optimista, una región alrededor de una estrella donde, bajo determinadas condiciones, podría existir agua líquida.

Sin embargo, los investigadores señalan que encontrarse en esta región no implica que el planeta sea habitable. La presencia de agua líquida depende de múltiples factores, entre ellos las características de su atmósfera y las condiciones existentes en su superficie.

El IAA-CSIC se encargó del análisis de los datos y de la interpretación de los resultados. En la investigación también participó el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), que aportó observaciones realizadas con el instrumento MuSCAT2 desde el Teide.

Además, el grupo de exoplanetas de la Universidad de Tokio contribuyó mediante las observaciones del telescopio Faulkes North, situado en el Observatorio Haleakala, en Hawái. Sus observaciones multicolor de un tránsito completo aportaron la evidencia fotométrica desde tierra más sólida para validar el planeta interior.