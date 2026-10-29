El vinagre blanco, el bicarbonato de sodio y el agua caliente pueden convertirse en aliados para eliminar los malos olores del tacho de basura de la cocina.
Aunque muchas personas recurren a productos perfumados para disimular el problema, una limpieza adecuada permite retirar los residuos y la suciedad que contribuyen a generar olores desagradables.
Cómo quitar el mal olor del tacho de basura con vinagre blanco, bicarbonato y agua caliente
El Ayuntamiento de Darebin, en Australia, recomienda un procedimiento que combina estos tres ingredientes en diferentes etapas. La clave está en utilizar cada producto correctamente: el agua caliente para aflojar la suciedad, el vinagre blanco diluido para limpiar las superficies y el bicarbonato para controlar los olores luego del lavado.
El método de cuidado consiste en:
- Vaciar el tacho de basura: retirar las bolsas y cualquier residuo que haya quedado adherido al fondo.
- Agregar agua caliente: dejarla actuar durante unos minutos para facilitar la eliminación de la suciedad acumulada.
- Preparar el limpiador: mezclar partes iguales de vinagre blanco y agua.
- Frotar las superficies: utilizar un cepillo de mango largo para limpiar las paredes interiores, la base y la tapa.
- Enjuagar completamente: retirar la solución y los restos de suciedad con agua limpia.
- Dejar secar: colocar el recipiente en un lugar soleado hasta que esté completamente seco
- Aplicar bicarbonato: espolvorear una pequeña cantidad en el fondo del tacho para ayudar a reducir los olores futuros.
Cómo evitar que el tacho de basura vuelva a tener mal olor
Para reducir los olores desagradables, las recomendaciones de mantenimiento son:
- Cerrar bien las bolsas: evitar que los residuos queden sueltos dentro del contenedor.
- Utilizar doble bolsa cuando sea necesario: especialmente para pañales y desechos de mascotas.
- Mantener la tapa cerrada: limitar el acceso de insectos y otras plagas.
- Guardar el recipiente a la sombra: evitar la exposición prolongada al calor cuando sea posible.
- Limpiar periódicamente: lavar el tacho cuando presente suciedad o comience a desprender malos olores.