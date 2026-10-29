Una rutina sencilla de limpieza con ingredientes económicos puede ayudar a mantenerlo fresco por más tiempo.

El vinagre blanco, el bicarbonato de sodio y el agua caliente pueden convertirse en aliados para eliminar los malos olores del tacho de basura de la cocina.

Aunque muchas personas recurren a productos perfumados para disimular el problema, una limpieza adecuada permite retirar los residuos y la suciedad que contribuyen a generar olores desagradables .

Cómo quitar el mal olor del tacho de basura con vinagre blanco, bicarbonato y agua caliente

El Ayuntamiento de Darebin, en Australia, recomienda un procedimiento que combina estos tres ingredientes en diferentes etapas. La clave está en utilizar cada producto correctamente: el agua caliente para aflojar la suciedad, el vinagre blanco diluido para limpiar las superficies y el bicarbonato para controlar los olores luego del lavado .

El método de cuidado consiste en:

Vaciar el tacho de basura: retirar las bolsas y cualquier residuo que haya quedado adherido al fondo. Agregar agua caliente: dejarla actuar durante unos minutos para facilitar la eliminación de la suciedad acumulada. Preparar el limpiador: mezclar partes iguales de vinagre blanco y agua. Frotar las superficies: utilizar un cepillo de mango largo para limpiar las paredes interiores, la base y la tapa. Enjuagar completamente: retirar la solución y los restos de suciedad con agua limpia. Dejar secar: colocar el recipiente en un lugar soleado hasta que esté completamente seco Aplicar bicarbonato: espolvorear una pequeña cantidad en el fondo del tacho para ayudar a reducir los olores futuros.

Según sus indicaciones, mantener limpios los contenedores de basura ayuda a reducir los olores y prevenir la presencia de plagas. Gemini.

Cómo evitar que el tacho de basura vuelva a tener mal olor

Para reducir los olores desagradables, las recomendaciones de mantenimiento son: