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El vinagre blanco, el bicarbonato de sodio y el agua caliente pueden convertirse en aliados para eliminar los malos olores del tacho de basura de la cocina.

Aunque muchas personas recurren a productos perfumados para disimular el problema, una limpieza adecuada permite retirar los residuos y la suciedad que contribuyen a generar olores desagradables.

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Cómo quitar el mal olor del tacho de basura con vinagre blanco, bicarbonato y agua caliente

El Ayuntamiento de Darebin, en Australia, recomienda un procedimiento que combina estos tres ingredientes en diferentes etapas. La clave está en utilizar cada producto correctamente: el agua caliente para aflojar la suciedad, el vinagre blanco diluido para limpiar las superficies y el bicarbonato para controlar los olores luego del lavado.

El método de cuidado consiste en:

  1. Vaciar el tacho de basura: retirar las bolsas y cualquier residuo que haya quedado adherido al fondo.
  2. Agregar agua caliente: dejarla actuar durante unos minutos para facilitar la eliminación de la suciedad acumulada.
  3. Preparar el limpiador: mezclar partes iguales de vinagre blanco y agua.
  4. Frotar las superficies: utilizar un cepillo de mango largo para limpiar las paredes interiores, la base y la tapa.
  5. Enjuagar completamente: retirar la solución y los restos de suciedad con agua limpia.
  6. Dejar secar: colocar el recipiente en un lugar soleado hasta que esté completamente seco
  7. Aplicar bicarbonato: espolvorear una pequeña cantidad en el fondo del tacho para ayudar a reducir los olores futuros.
Según sus indicaciones, mantener limpios los contenedores de basura ayuda a reducir los olores y prevenir la presencia de plagas.
Según sus indicaciones, mantener limpios los contenedores de basura ayuda a reducir los olores y prevenir la presencia de plagas.Gemini.

Cómo evitar que el tacho de basura vuelva a tener mal olor

Para reducir los olores desagradables, las recomendaciones de mantenimiento son:

  • Cerrar bien las bolsas: evitar que los residuos queden sueltos dentro del contenedor.
  • Utilizar doble bolsa cuando sea necesario: especialmente para pañales y desechos de mascotas.
  • Mantener la tapa cerrada: limitar el acceso de insectos y otras plagas.
  • Guardar el recipiente a la sombra: evitar la exposición prolongada al calor cuando sea posible.
  • Limpiar periódicamente: lavar el tacho cuando presente suciedad o comience a desprender malos olores.