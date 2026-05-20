El presidente Yamandú Orsi y la vicepresidenta Carolina Cosse viajarán mañana, jueves, a Buenos Aires para participar de un homenaje a los legisladores uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, al cumplirse 50 años de sus secuestros y asesinatos en Argentina.

Orsi y Cosse fueron invitados a participar en el homenaje que realizará la Legislatura de la ciudad de Buenos Aires y la Embajada de Uruguay en Argentina, por el asesinato de Michelini, Gutiérrez Ruiz, y los militantes Rosario Barredo y William Whitelaw Blanco, quienes aparecieron acribillados dentro de un automóvil abandonado en la capital argentina.

La ceremonia se realizará a las 17.30 horas en el salón Dorado de la Legislatura porteña. Está previsto que asistan también el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, junto con representantes del cuerpo diplomático uruguayo en Argentina, dirigentes empresariales, movimientos sociales y referentes políticos argentinos.

Los discursos estarán a cargo del presidente de la Legislatura de Buenos Aires, Leandro Santoro, y del embajador uruguayo en Argentina, Diego Cánepa.

Michelini fue dirigente del Partido Colorado hasta que en 1971 se convirtió en uno de los fundadores del Frente Amplio. En junio de 1973, Michelini estaba en el Senado que estudiaba el pedido de la Justicia Militar de desafuero del senador del Frente Amplio, Enrique Erro, por sus presuntas vinculaciones con el Movimiento de Liberación Nacional - Tupamaros.

El 26 de junio de 1973 Michelini viajó a Buenos Aires para evitar el regreso del senador Erro y al día siguiente se produjo el Golpe de Estado de la mano de dirigentes políticos y militares.

Gutiérrez Ruiz era dirigente del Partido Nacional y era el presidente de la Cámara de Diputados cuando se produjo el golpe cívico-militar. Por esta razón, se exilió en Argentina, donde trabajó como comerciante en un almacén y se movilizó contra la dictadura.

Ambos legisladores secuestrados el 18 de mayo de 1976 junto a los militantes uruguayos Rosario Barredo y William Whitelaw. Dos días después, sus cuerpos aparecieron acribillados dentro de un automóvil abandonado, en uno de los episodios más emblemáticos del terrorismo de Estado coordinado en el Cono Sur.