Buscan voluntarios para vivir gratis entre los cerros con vivienda asegurada

En distintos puntos de Europa crecen las iniciativas para combatir la despoblación rural y recuperar pequeños pueblos que fueron perdiendo habitantes con el paso de los años.

En ese contexto, Olmeda de la Cuesta, una localidad española ubicada en la provincia de Cuenca, lanzó una propuesta para atraer nuevos vecinos mediante subastas de terrenos a precios accesibles.

La iniciativa apunta especialmente a jóvenes, familias, trabajadores remotos y emprendedores que buscan una vida más tranquila, lejos del ruido y el ritmo acelerado de las grandes ciudades.

¿Cómo es vivir en Olmeda de la Cuesta?

Este pequeño pueblo, situado a unas dos horas de Madrid, conserva la esencia de las localidades rurales tradicionales, con calles silenciosas, casas de piedra y paisajes rodeados de naturaleza.

Aunque cuenta con cerca de 3000 habitantes, en su casco histórico residen menos de 30 personas de manera permanente, una situación que llevó al ayuntamiento local a impulsar distintos proyectos para recuperar población y fomentar nuevas oportunidades económicas.

Entre las principales ventajas que ofrece el pueblo se destacan:

Buscan voluntarios para vivir gratis entre los cerros con vivienda asegurada

Menor costo de vida.

Poco tránsito y tranquilidad.

Posibilidad de trabajar de manera remota.

Cercanía con bosques, montañas y espacios naturales.

Fuerte sentido de comunidad.

El plan del pueblo para atraer nuevos vecinos

Además de subastar terrenos económicos, las autoridades locales promovieron iniciativas orientadas al turismo rural y al desarrollo de pequeños negocios.

El objetivo es incentivar la llegada de personas interesadas en abrir hospedajes, casas rurales, emprendimientos gastronómicos o proyectos vinculados con la naturaleza.

En los últimos años, diferentes pueblos europeos implementaron estrategias similares, como la venta de casas por un euro, beneficios fiscales y programas de ayuda para nuevos residentes.

¿Quiénes pueden mudarse a este pueblo de España?

Las personas con ciudadanía europea pueden instalarse en Olmeda de la Cuesta con mayor facilidad. En cambio, quienes provengan de otros países deben contar con una visa o permiso de residencia válido para radicarse en España.

Además, es necesario realizar algunos trámites administrativos, como conseguir una vivienda o terreno y completar el empadronamiento local para acceder a servicios y registrar el domicilio.

¿Cuáles son los trabajos más comunes en Olmeda de la Cuesta?

La oferta laboral del pueblo está vinculada principalmente a actividades rurales y turísticas, debido al tamaño reducido de la comunidad.

Entre los trabajos más frecuentes aparecen:

Agricultura y ganadería.

Turismo rural y hospedajes.

Gastronomía.

Artesanías y oficios.

Construcción y refacción de viviendas.

Emprendimientos relacionados con la naturaleza o el turismo.

El municipio busca que estas actividades ayuden a revitalizar la economía local y atraer nuevos habitantes interesados en cambiar de estilo de vida.