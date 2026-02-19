Esta mañana corrió el rumor de que el músico argentino de 77 años, Carlos Alberto Solari, conocido por todos como, el “Indio” Solari, sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) por la noche de este miércoles 18 de febrero, según el periodista de espectáculos Ángel de Brito. Sin embargo, minutos más tarde fue desmentido por su colega Ari lijalad, quien tuvo información de la esposa del músico, Virginia Mones Ruiz. En horas de la mañana, el periodista de espectáculo, Ángel de Brito dio la noticia a través de su cuenta personal de X. “Anoche, Carlos Alberto Solari fue internado en un sanatorio porteño, tras sufrir un ACV”, introdujo y luego indicó: “Tiene 77 años y se encuentra bien atendido y acompañado por seres queridos. Pronta recuperación para uno de los artistas más importantes del rock nacional". Minutos más tarde, cuando salió el comunicado de la familia Solari, el periodista borró el tuit. Tras la viralización del tuit de De Brito, el periodista Ari lijalad, señaló:“Quiero desmentir una información que acaba de publicar Ángel de Brito en redes diciendo que el Indio Solari tuvo un ACV”. Luego indicó: “Acabo de hablar con Virginia, su esposa, y me pidió que desmienta que el Indio Solari tuvo un ACV, que eso es mentira. Efectivamente está con alguna internación haciendo unos chequeos porque viene atravesando una enfermedad hace mucho". Asimismo, el periodista manifestó que de parte del músico saldrá un comunicado oficial para aclarar la situación que asustó a miles de fanáticos alrededor de la Argentina. A través de la cuenta oficial de Instagram del Indio Solari, la familia, encabezada por su esposa, Virginia Mones Ruiz, emitió un comunicado oficial: “Queremos desmentir la noticia que se ha echado a rodar irresponsablemente, respecto de que el Indio tuvo un ACV”, introduce el texto y luego señala: “La única verdad es que se está haciendo una serie de chequeos de rigor, por indicación médica y que su salud está estable”. Por último, el entorno familiar agradeció la preocupación de los fanáticos. “Lamentamos el susto innecesario, en un día donde la atención debería estar puesta en otro lado”, concluyeron. En 2016, el Indio Solari confirmó que padece el mal de Parkinson a través de un show que brindó en Tandil. “Anda circulando una versión de que estoy enfermo, y es verdad. Míster Parkinson me está pisando los talones, pero acá estoy”, manifestó en que aquella oportunidad ante más de 150.000 personas.