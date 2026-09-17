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Hay rincones de la casa donde la humedad parece instalarse sin aviso y deja una sensación difícil de sacar, incluso después de ventilar.
Placares, baños pequeños y muebles cerrados pueden concentrar aire húmedo y terminar con ese característico olor a encierro.
Para esos espacios reducidos existe un recurso doméstico que puede prepararse con elementos que suelen estar a mano.
Una botella de plástico, una media de nylon y tres productos habituales de la cocina alcanzan para armar un deshumidificador casero de manera sencilla.
Los 5 elementos que se necesitan para preparar el deshumidificador casero
La preparación parte de una botella de plástico de 2 litros que funciona como recipiente para la mezcla.
El resto de los materiales son productos de uso cotidiano y no requieren una compra específica.
Estos son los cinco elementos necesarios:
- 1 botella de plástico de 2 litros.
- 1 media de nylon.
- 1 cucharada de sal gruesa.
- 2 cucharadas de bicarbonato de sodio.
- 1 taza de arroz crudo.
Una vez reunidos los materiales, hay que cortar la botella aproximadamente por la mitad y separar ambas partes.
En paralelo, se colocan el arroz, la sal y el bicarbonato dentro de la media de nylon y se la cierra con un nudo.
Después, la media se introduce en la parte inferior de la botella y la sección superior se coloca dada vuelta, con el pico apuntando hacia abajo.
De esta forma queda armado un recipiente que permite contener la mezcla y recoger el líquido que pueda acumularse.
Por qué la sal, el arroz y el bicarbonato ayudan contra la humedad
La elección de los ingredientes no es casual: la sal gruesa tiene propiedades higroscópicas, es decir, puede captar humedad del ambiente.
Este comportamiento es el que permite utilizarla en soluciones domésticas destinadas a reducir la humedad en espacios chicos.
El arroz crudo también puede retener parte de la humedad, mientras que el bicarbonato de sodio tiene otra función dentro de la preparación: puede ayudar a disminuir determinados olores desagradables.
El resultado, por lo tanto, puede servir como una alternativa complementaria para reducir humedad y olor a encierro en lugares pequeños.
Sin embargo, no debe confundirse con una solución para problemas de humedad estructural, filtraciones o paredes afectadas.
En qué lugares de la casa conviene colocar este deshumidificador
Por sus características, este método casero tiene mayor sentido en espacios donde se concentra humedad y hay poca ventilación. Puede utilizarse, por ejemplo, dentro de placares, zapateros, cajones, lavaderos o baños pequeños.
También es importante controlar la mezcla con cierta frecuencia para comprobar si se humedeció demasiado o si la sal comenzó a compactarse.
Cuando esto ocurre, conviene retirar el contenido y preparar nuevamente el recipiente.
La propuesta fue difundida por el permacultor Maximiliano Sánchez a través de un video publicado en TikTok.
Se trata de un recurso doméstico pensado para complementar la ventilación y el cuidado habitual del hogar, no para reemplazar una solución profesional frente a un problema persistente.