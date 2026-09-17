Hay rincones de la casa donde la humedad parece instalarse sin aviso y deja una sensación difícil de sacar, incluso después de ventilar.

Placares, baños pequeños y muebles cerrados pueden concentrar aire húmedo y terminar con ese característico olor a encierro.

Para esos espacios reducidos existe un recurso doméstico que puede prepararse con elementos que suelen estar a mano.

Una botella de plástico, una media de nylon y tres productos habituales de la cocina alcanzan para armar un deshumidificador casero de manera sencilla.

Los 5 elementos que se necesitan para preparar el deshumidificador casero

La preparación parte de una botella de plástico de 2 litros que funciona como recipiente para la mezcla.

El resto de los materiales son productos de uso cotidiano y no requieren una compra específica.

Estos son los cinco elementos necesarios:

1 botella de plástico de 2 litros.

1 media de nylon.

1 cucharada de sal gruesa.

2 cucharadas de bicarbonato de sodio.

1 taza de arroz crudo.

Una vez reunidos los materiales, hay que cortar la botella aproximadamente por la mitad y separar ambas partes.

Una botella de plástico, una media de nylon y tres productos habituales de la cocina alcanzan para armar un deshumidificador casero de manera sencilla. (Foto: IA) ChatGPT - creada con IA (Audiencias)

En paralelo, se colocan el arroz, la sal y el bicarbonato dentro de la media de nylon y se la cierra con un nudo.

Después, la media se introduce en la parte inferior de la botella y la sección superior se coloca dada vuelta, con el pico apuntando hacia abajo.

De esta forma queda armado un recipiente que permite contener la mezcla y recoger el líquido que pueda acumularse.

Por qué la sal, el arroz y el bicarbonato ayudan contra la humedad

La elección de los ingredientes no es casual: la sal gruesa tiene propiedades higroscópicas, es decir, puede captar humedad del ambiente.

Este comportamiento es el que permite utilizarla en soluciones domésticas destinadas a reducir la humedad en espacios chicos.

El arroz crudo también puede retener parte de la humedad, mientras que el bicarbonato de sodio tiene otra función dentro de la preparación: puede ayudar a disminuir determinados olores desagradables.

El resultado, por lo tanto, puede servir como una alternativa complementaria para reducir humedad y olor a encierro en lugares pequeños.

Sin embargo, no debe confundirse con una solución para problemas de humedad estructural, filtraciones o paredes afectadas.

En qué lugares de la casa conviene colocar este deshumidificador

Por sus características, este método casero tiene mayor sentido en espacios donde se concentra humedad y hay poca ventilación. Puede utilizarse, por ejemplo, dentro de placares, zapateros, cajones, lavaderos o baños pequeños.

También es importante controlar la mezcla con cierta frecuencia para comprobar si se humedeció demasiado o si la sal comenzó a compactarse.

Cuando esto ocurre, conviene retirar el contenido y preparar nuevamente el recipiente.

La propuesta fue difundida por el permacultor Maximiliano Sánchez a través de un video publicado en TikTok.

Se trata de un recurso doméstico pensado para complementar la ventilación y el cuidado habitual del hogar, no para reemplazar una solución profesional frente a un problema persistente.