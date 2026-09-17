La lengua de suegra es una de las plantas más populares para tener dentro del hogar. Su resistencia, el bajo nivel de cuidados que requiere y su capacidad para desarrollarse con diferentes niveles de iluminación la convierten en una opción frecuente para decorar distintos ambientes.

Su aspecto más característico son sus hojas largas, firmes y verticales. Sin embargo, la sansevieria también puede florecer y producir pequeñas flores blancas, aunque se trata de un fenómeno poco habitual en los ejemplares cultivados dentro de una casa.

La aparición de una vara entre las hojas puede llamar especialmente la atención durante la primavera. Si ocurre, no necesariamente significa que haya un problema: la floración puede estar relacionada con la edad de la planta, las condiciones de luz y el espacio disponible para sus raíces.

Qué significa que la lengua de suegra florezca en primavera

La lengua de suegra, cuyo nombre científico actual es Dracaena trifasciata —anteriormente conocida como Sansevieria trifasciata—, tiende a florecer cuando alcanza la madurez.

El especialista en horticultura Eddie Smith, de la Universidad Estatal de Mississippi, señaló que la producción de flores es más frecuente en ejemplares adultos. También indicó que determinadas condiciones pueden favorecer este proceso, entre ellas recibir una cantidad adecuada de luz indirecta y tener las raíces relativamente ajustadas dentro de la maceta.

Qué significa que la lengua de suegra florezca en primavera. Ekaterina Pereslavtseva

Por eso, ver una vara floral no necesariamente significa que la planta esté atravesando un problema. En algunos casos, simplemente se trata de una planta madura que encontró condiciones apropiadas para florecer.

Sin embargo, existe otro factor que puede explicar este fenómeno.

Por qué la lengua de suegra puede florecer cuando está estresada

La floración de la sansevieria también puede aparecer como respuesta a determinadas situaciones de estrés ambiental.

El programa Master Gardener de la Universidad Estatal de Oregon señala que esta especie es conocida por producir flores cuando atraviesa cierto nivel de estrés. Una de las situaciones que puede favorecerlo es que las raíces tengan poco espacio dentro del recipiente.

Esto no significa que una maceta pequeña sea necesariamente perjudicial. La lengua de suegra tolera bastante bien estar con las raíces ajustadas y, de hecho, esa condición puede favorecer la aparición de flores.

De todos modos, si las raíces ocuparon prácticamente todo el recipiente, es importante revisar el estado general de la planta y comprobar que la maceta tenga un drenaje adecuado. El objetivo es evitar que el agua quede retenida alrededor de las raíces.

Por qué la lengua de suegra puede florecer cuando está estresada. Freepik.

Cómo son las flores de la lengua de suegra

La floración comienza con el crecimiento de una vara larga y delgada que emerge desde la base de la planta y se eleva entre las hojas.

A lo largo de esa estructura pueden aparecer numerosos pequeños botones que luego se transforman en flores. Generalmente presentan tonalidades blancas o verdosas y una característica forma similar a una estrella.

Otro detalle llamativo es su perfume. El aroma puede resultar más intenso durante las horas de la tarde y la noche, cuando las flores se encuentran abiertas.

También es posible observar pequeñas gotas transparentes y pegajosas sobre la vara o cerca de las flores. Se trata del néctar que producen las propias flores, por lo que su presencia no implica necesariamente la existencia de insectos o una enfermedad.

La época de floración puede variar según el ambiente y las condiciones de cultivo. Puede producirse entre el invierno y los primeros meses de la primavera, aunque es poco habitual que una lengua de suegra que crece dentro de una vivienda llegue a florecer.

Qué hacer si la lengua de suegra tiene flores

Si aparece una vara floral, no es necesario modificar de manera drástica los cuidados habituales de la planta.

Uno de los principales errores sería aumentar el riego pensando que necesita más agua para sostener las flores. La lengua de suegra almacena agua en sus hojas y un exceso de humedad puede ser mucho más perjudicial que una falta puntual de riego.

Por eso, antes de volver a regarla, conviene comprobar que el sustrato se haya secado. Además, la maceta debe contar con orificios que permitan eliminar el excedente de agua y evitar que se acumule humedad en la zona de las raíces.

Una vez que finaliza la floración, las flores comienzan a marchitarse y la vara floral puede secarse progresivamente. Cuando esto sucede, es posible retirarla realizando un corte desde la base con una herramienta limpia.

La aparición de flores, entonces, puede ser simplemente una señal de que el ejemplar llegó a la madurez, aunque también puede estar relacionada con determinadas condiciones de crecimiento. Por eso, más que modificar los cuidados de manera repentina, lo importante es observar el estado de la planta, controlar el riego y asegurarse de que tenga un buen drenaje.