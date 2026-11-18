El hijo de José María Muscari presentó a su novia en el íntimo cumpleaños de 50 de su papá arriba de un barco en el Río de la Plata : “Más lindos, los amo”.

El actor y director argentino, José María Muscari, cumplió 50 años el pasado viernes 13 de noviembre y extendió la celebración a todo el fin de semana con toda su familia.

El encuentro fue la excusa ideal para que su hijo Lucio presentara en una celebración íntima y familiar a su novia, Mía Gómez.

El cumpleaños de José María Muscari

El director de SEX celebró su cumpleaños con un paseo en barco por el Río de la Plata al que asistieron amigos íntimos y familiares. Pero lo que más llamó la atención fue la aparición pública de Mía, actual pareja de Lucio y oriunda de Corrientes al igual que él.

Esta aparición de ella fue una formalidad con peso, ya que apareció en una celebración familiar de muy pocos invitados. “Más lindos, los amo”, escribió Muscari en una historia de Instagram al verlos juntos.

El hijo de José María Muscari presentó a su novia en el íntimo cumpleaños de 50 de su papá arriba de un barco en el Río de la Plata : “Más lindos, los amo”. Fuente: Instagram / josemariamuscari

La pareja también compartió imágenes con el río de fondo y disfrutando de un momento cálido en familia. “Lucio, mi amor”, escribió ella en una publicación en la que se los ve posando muy contentos.

En este marco, la pareja la preparó una serie de regalos a Muscari: un desayuno sorpresa con sus respectiva bandeja, alimentos, fotografías del director y una sentida carta. También decoraron el lugar con globos, cortina metalizada y un cartel de feliz cumpleaños. “Mi día arrancó con un desayuno súper regalo de ellos”, indicó Muscari.

El hijo de José María Muscari presentó a su novia en el íntimo cumpleaños de 50 de su papá arriba de un barco en el Río de la Plata : “Más lindos, los amo”. Fuente: Instagram / lucio_muscariok

La historia de Muscari y su hijo

La historia de José María Muscari comenzó a finales del 2023 con una gran repercución médiática ya que se trataba de una adopción monoparental de un adolescente, ya que Lucio tenía 15 años en ese momento. En otras palabras, se trataba de una situación poco habitual en la Argentina.

No obstante, al ver el video de presentación de Lucio, el director sintió una conexión inmediata y decidió postularse. El primer encuentro entre ambos en Corrientes fue vital para que ambos sintieran que el vínculo iba a funcionar.

Finalmente, a fines de 2023, Lucio se mudó a la Ciudad de Buenos Aires para iniciar la etapa de vinculación y guarda preadoptiva junto a Muscari. Al comienzo, el director decidió resguardar la identidad del adolescente en redes sociales y en marzo de 2024, la Justicia de Corrientes le otorgó la adopción plena.

Desde que formalizaron el vínculo, padre e hijo suelen compartir distintos momentos de su cotidianidad en redes sociales, como viajes, salidas al teatro y la adaptación de Lucio a su nueva escuela secundaria en Buenos Aires.

Muscari destacó en varias entrevistas que ambos hicieron un aprendizaje mutuo: él incorporó las rutinas y responsabilidades de la paternidad de un adolescente, mientras que Lucio encontró un entorno familiar estable tras años institucionalizado. Ahora, ambos disfrutan los días con la llegada de Mía a la familia.