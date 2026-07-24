En la antigüedad, los estudiosos e intelectuales empleaban herramientas para explorar su entorno y obtener certezas que cimentaron la ciencia moderna. En esta línea, se descubrió un objeto único que los investigadores denominaron como un "smartphone“ de más de 1000 años.

Este artefacto antiguo fue descubierto por la historiadora de Cambridge, Federica Gigante, en la Fondazione Museo Miniscalchi-Erizzo en Verona, Italia. Este hallazgo representa un valioso registro de intercambio científico entre árabes y judíos a lo largo de un milenio.

¿Cuál es el descubrimiento de hace 1000 años que compararon con el smartphone?

El astrolabio fue un singular artefacto astronómico que permitió identificar la posición y altura de las estrellas en el cielo. Se cree que data del siglo III a.C., en la era de Apolonio de Perga.

En sus inicios, midió las distancias del sol y la luna a la tierra y luego catalogó alrededor de 850 estrellas. También los eruditos musulmanes de la época lo usaron para ubicar la Meca y establecer los periodos de oración, como señala el Corán.

A lo largo de este proceso, sufrió diversas modificaciones y adaptaciones, como la traducción del árabe al hebreo y la corrección de los valores de latitud de varias ciudades.

El astrolabio fue una revolución tecnológica hace miles de años.

¿Qué es un astrolabio?

Este antiguo instrumento astronómico y de navegación funciona como un modelo del universo a escala manual . Creado en la Grecia clásica y perfeccionado por astrónomos islámicos, su diseño consiste en un cuerpo principal de metal llamado “madre” que alberga placas intercambiables adaptadas a diferentes latitudes.

Sobre estas piezas gira la “araña”, un mapa estelar calado que, junto con una regla móvil trasera llamada alidada, permite apuntar a los astros para medir su altura angular exacta sobre el horizonte.

Esta versátil herramienta servía principalmente para la orientación en el mar, ya que permitía calcular la latitud midiendo la posición de la Estrella Polar o del Sol.

Además, era indispensable para medir el tiempo, determinar las horas de salida y puesta del sol, y predecir eclipses. En el mundo musulmán, tuvo un rol cultural y religioso crucial, pues se utilizaba con precisión para fijar los horarios de los rezos diarios y localizar la dirección exacta hacia La Meca.

Las similitudes entre este hallazgo y un smartphone

La científica Gigante, quien descubrió el dispositivo, afirmó que realizar las revisiones de latitud fue como añadir aplicaciones a su propio teléfono inteligente.

El comentario de la experta en astrolabios establece una comparación entre el uso más avanzado del invento ancestral. En particular, se refirió a la interacción que generó entre diversas comunidades y culturas antiguas.