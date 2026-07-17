Descubrimiento del siglo: científicos hallan la reserva de agua más grande en el universo y supera por mucho a los océanos terrestres (foto: archivo).

Un equipo de científicos analizó una región lejana del universo de forma rutinaria. Los investigadores hallaron una sustancia extraña suspendida en el medio de la nada absoluta. Esta materia molecular sorprendió a la comunidad internacional por sus características, ya que el compuesto químico nunca antes se había detectado fuera de nuestro planeta .

El grupo internacional de astrónomos que lideró este importante e histórico descubrimiento espacial utilizó potentes radiotelescopios terrestres para escanear las zonas moleculares profundas. Los expertos del Centro de Astrobiología rastrearon señales espectroscópicas específicas en una densa nube cósmica alejada.

La sustancia única que encontraron fuera de la Tierra

Los astrónomos identificaron un tipo de azúcar raro llamado eritrulosa flotando libremente. Esta sustancia orgánica específica se encuentra normalmente dentro de los frutos rojos terrestres como las frambuesas que contienen este compuesto natural que aporta propiedades particulares a la fruta.

El hallazgo demostró la presencia de azúcares complejos en el cosmos. Las moléculas estelares se forman de manera espontánea sin intervención de seres vivos.

Un azúcar especial para la ciencia

El elemento descubierto pertenece a la familia química de los llamados monosacáridos cetosas. Los investigadores confirmaron la estructura molecular exacta mediante doce señales de laboratorio.

Científicos encontraron el azúcar presente en frutos rojos.

El azúcar espacial hallado muestra una abundancia superior a otros elementos similares conocidos. La cantidad registrada supera ampliamente a las moléculas básicas de tres átomos previos. El compuesto posee una forma geométrica quiral que impide su superposición exacta invertida. Esta disposición de los componentes químicos coincide con los patrones de la vida.

¿Cómo fue la investigación de la sustancia única?

Los especialistas enfocaron sus instrumentos hacia el centro mismo de la Vía Láctea. La búsqueda se concentró en una gigantesca nube molecular de gas frío. Dos observatorios ubicados en España detectaron las ondas electromagnéticas emitidas por el azúcar. Los datos obtenidos pasaron por un riguroso proceso de verificación espectral posterior.

Los químicos determinaron que el azúcar surge por reacciones en hielos cósmicos densos, ya que los alcoholes y los aldehídos espaciales reaccionan de forma natural ante estímulos. Este proceso genera toneladas de material biológico apto para el desarrollo posterior mientras que las condiciones del medio interestelar facilitan la unión espontánea de estos elementos básicos.

El descubrimiento sustenta la teoría sobre el origen exterior de los componentes vitales. Los meteoritos transportaron azúcares primitivos hacia nuestro planeta hace millones de años y los impactos constantes de restos cósmicos aportaron sustancias a la Tierra joven inicial. Esos materiales ayudaron a la formación de los primeros ácidos nucleicos celulares .

El hallazgo aporta información clave para entender la aparición de organismos terrestres primitivos. La eritrulosa externa sirvió como base estructural para las interacciones biológicas iniciales. Los científicos buscarán más variantes de azúcares complejos en regiones vecinas.