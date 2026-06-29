Cambian los controles de tránsito: meterán presos a los conductores que no presenten la licencia original (foto: archivo).

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció nuevas sanciones para las personas que falsifiquen o adulteren carteles de reserva de estacionamiento para personas con discapacidad. El oficialismo local anunció la medida en redes sociales e informó que habrá un operativo especial que incluye duras multas.

El comunicado oficial indicó que, en lo que va del año, ya retiraron más de 400 carteles de estacionamiento con permisos adulterados , falsificados o vencidos. Además, algunos estaban a nombre de personas fallecidas.

La advertencia del Gobierno sobre los carteles falsos

“Se terminó la avivada de apropiarse de la calle con estacionamientos truchos. Les vamos a suspender la licencia de conducir, van a pagar una multa y todos los costos del operativo. Si falsificaron el cartel de la reserva para discapacitados, les vamos a hacer una denuncia penal”, anunció el jefe de Gobierno, Jorge Macri.

El referente del PRO anunció la medida en redes sociales y compartió imágenes del operativo mediante el que se remueven los carteles de estacionamiento truchos para personas con discapacidad.

También se remarcó que esta práctica constituye una apropiación ilegal del espacio público que perjudica directamente a las personas con discapacidad que necesitan utilizar los lugares de estacionamiento reservados para garantizar su accesibilidad.

La Ciudad de Buenos Aires le quitará la licencia de conducir a quienes falsifiquen este documento.

Las multas por cometer esta grave infracción

La nueva normativa también establece sanciones económicas para estos infractores:

Exhibir certificados o credenciales de discapacidad inexistentes o que no cumplan con la normativa vigente: hasta $ 200.000.

Instalar señales de tránsito sin autorización o por modificar o destruir la señalización vial: Multas de hasta $ 100.000.

Además, el Gobierno porteño enviará a la Legislatura un proyecto para modificar el Código Contravencional e incorporar como contravención la falsificación o adulteración de carteles de estacionamiento para personas con discapacidad.

Los operativos de control en la Ciudad de Buenos Aires

La Secretaría de Tránsito reforzará los controles sobre los espacios de estacionamiento para personas con discapacidad dentro de la Ciudad de Buenos Aires. Cuando se detecte una irregularidad, se aplica el siguiente protocolo:

Retirará de inmediato el cartel o la señalización irregular.

Radicará una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal si se comprueba una falsificación o adulteración.

Permitirá que el presunto infractor presente un descargo antes del inicio de una causa penal.

Iniciará el procedimiento para suspender preventivamente la licencia de conducir.

Además, quien haya generado la situación irregular deberá pagar la totalidad de los gastos del operativo, incluyendo la remoción del cartel y la pintura del cordón.