Su renovación periódica forma parte de los requisitos para garantizar la seguridad vial. Sin embargo, en ciertos casos, esta puede dejar de ser obligatoria.

En Argentina, la licencia de conducir es un documento obligatorio para manejar vehículos y está regulada por la Ley Nacional de Tránsito. Es personal, intransferible y debe estar vigente para circular legalmente por calles y rutas del país.

Su renovación periódica forma parte de los requisitos para garantizar la seguridad vial. Sin embargo, en ciertos casos, esta puede dejar de ser obligatoria .

Chau carnet: ¿a qué edad deja de ser obligatorio renovar el documento?

En la Argentina, no existe una edad específica en la que automáticamente se deje de renovar la licencia de conducir. Por el contrario, a partir de los 70 años, el proceso se vuelve anual y está sujeto a una evaluación médica obligatoria.

Solo en casos donde se presenten condiciones físicas o cognitivas que imposibiliten la conducción segura, el trámite puede ser denegado. Es decir, que la renovación se vuelve más estricta y puede no ser aprobada si no se cumplen ciertos requisitos médicos.

A cierta edad, la renovación se vuelve más estricta y puede no ser aprobada si no se cumplen ciertos requisitos médicos.

Además, a partir de 2025, las licencias deberán ajustarse a nuevos criterios establecidos en el Decreto 196/2025, que contempla la pérdida automática del carnet para mayores de 70 años que no renueven su licencia anualmente o que no aprueben el examen psicofísico obligatorio .

¿Cómo renovar la licencia de conducir?

Desde la reforma, el trámite es 100% digital. El primer paso es obtener un certificado de aptitud psicofísica emitido por un médico registrado ante la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Este documento puede gestionarse en centros médicos públicos o privados habilitados.

Una vez aprobado, el profesional carga los datos en el sistema y la licencia se actualiza automáticamente en la aplicación Mi Argentina. Si el conductor registra infracciones graves, deberá rendir nuevamente el examen teórico y práctico.

Desde 2025, las licencias deberán ajustarse a nuevos criterios establecidos en el Decreto 196/2025

¿Quiénes no pueden renovar la licencia de conducir?

Según apuntan las normas, no podrán renovar el carnet quienes:

No aprueben el examen psicofísico requerido por la ANSV.

Tengan más de 70 años y no realicen la renovación anual.

Sean conductores principiantes que cometan infracciones graves en los primeros dos años de emisión de la licencia.

Estos casos implican la suspensión del documento y, en algunos, la necesidad de iniciar el proceso desde cero, incluidos los exámenes teóricos y prácticos.