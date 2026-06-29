A partir de julio, comenzará a regir un esquema más estricto de controles en la Ciudad de Buenos Aires para quienes utilicen de manera indebida los espacios de estacionamiento reservados para personas con discapacidad.

Finalizado el período de regularización dispuesto por las autoridades, los infractores se expondrán a fuertes multas, la suspensión de la licencia de conducir e incluso denuncias penales en los casos más graves.

Qué conductores podrán perder la licencia de conducir desde julio

El Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires confirmó que los conductores que ocupen espacios reservados para personas con discapacidad sin autorización o que utilicen carteles falsificados para simular una reserva serán alcanzados por un nuevo régimen sancionatorio.

Las medidas contemplan:

Suspensión de la licencia de conducir.

Multas que pueden superar los $280.000.

Pago de los costos de retiro de la señalización colocada de forma irregular.

Denuncias penales cuando se detecten documentos o carteles adulterados.

Según explicaron las autoridades, el objetivo es garantizar que estos espacios sean utilizados únicamente por quienes cuentan con la autorización correspondiente.

Cuáles son las multas vigentes por estacionar en lugares reservados

En la Ciudad de Buenos Aires, las multas de tránsito se calculan en Unidades Fijas (UF), cuyo valor se actualiza periódicamente de acuerdo con el precio del combustible.

Actualmente, estacionar en un espacio reservado para personas con discapacidad o bloquear una rampa de accesibilidad tiene una sanción de 300 UF, equivalente a una multa de $284.997.

Otras infracciones frecuentes también tienen importantes penalidades:

Usar el celular mientras se conduce: 100 UF ($94.999).

No utilizar el cinturón de seguridad: 100 UF ($94.999).

Enviar mensajes de texto al volante: 200 UF ($189.998).

Cruzar un semáforo en rojo o exceder ampliamente los límites de velocidad puede derivar en multas que superan varios millones de pesos.

La Ciudad de Buenos Aires refuerza los controles sobre estacionamientos reservados para personas con discapacidad y endurece las sanciones a partir de julio. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Hasta cuándo hay tiempo para regularizar las reservas de estacionamiento

Las personas que cuentan con permisos o reservas de estacionamiento vigentes disponen de un plazo de 20 días para verificar que toda la documentación y la señalización se encuentren correctamente autorizadas .

Durante ese período no se aplicarán las nuevas sanciones. Sin embargo, una vez vencido el plazo, la Ciudad intensificará los controles sobre carteles irregulares, reservas sin autorización y vehículos que ocupen estos espacios sin cumplir los requisitos establecidos.

Las autoridades advirtieron que, desde ese momento, las inspecciones serán más rigurosas y las penalidades comenzarán a aplicarse sin excepciones para quienes incumplan la normativa.