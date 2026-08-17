Oficial: CDMX, Jalisco, Nuevo León y Veracruz detendrán a cada conductor y meterán presos a quienes cometan esta grave infracción con la licencia

Las autoridades de tránsito en entidades estratégicas como la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León y Veracruz mantienen la vigilancia estricta en las vías públicas para detectar infracciones graves que vulneran la seguridad vial.

En este escenario, el Código Penal indica que conducir con una licencia de conducir falsa no es una simple falta administrativa, sino que se trata de una conducta severamente sancionada por los marcos legales vigentes.

Justamente, muchos automovilistas desconocen que portar identificaciones apócrifas o alteradas desencadena sanciones penales inmediatas en los operativos de revisión.

Oficial: CDMX, Jalisco, Nuevo León y Veracruz detendrán a cada conductor y meterán presos a quienes cometan esta grave infracción con la licencia SEMOVI

¿Cuál es la grave infracción con la licencia que amerita cárcel?

La infracción que contempla penas de prisión en todo el territorio mexicano no es un descuido administrativo, sino la utilización o portación de una licencia de conducir falsa o alterada.

Al tratarse de un documento público expedido por las dependencias de movilidad estatales, identificarse ante un agente vial con una licencia apócrifa configura el delito de falsificación y uso de documento público falso.

Las autoridades de tránsito que detectan esta irregularidad en revisiones de rutina u operativos de vialidad están obligadas a poner al conductor inmediatamente a disposición del Ministerio Público bajo el régimen de flagrancia.

¿Cómo se aplican las leyes en CDMX, Jalisco, Nuevo León y Veracruz?

En el caso del ámbito nacional, el Código Penal Federal advierte en sus artículos 243 y 246 que se establece una pena de 4 a 8 años de prisión y multas de hasta 360 días por la falsificación o uso a sabiendas de documentos públicos falsos.

Ahora bien, la sanción legal para esta conducta delictiva varía según la jurisdicción donde se cometa la falta, estando regulada tanto en el plano federal como local:

Ciudad de México (Artículos 339 y 342 del Código Penal para el Distrito Federal): sanciona el uso de licencias apócrifas con penas de 3 a 6 años de prisión.

Estado de Jalisco (Artículos 164 y 167 del Código Penal del Estado de Jalisco): castiga la portación y uso de documentos públicos falsos con penas de 2 a 6 años de cárcel.

Estado de Nuevo León (Artículo 246 del Código Penal para el Estado de Nuevo León): impone sanciones de 1 a 5 años de prisión por presentar licencias apócrifas ante la autoridad.

Estado de Veracruz (Artículo 283 del Código Penal para el Estado de Veracruz): determina penas de 6 meses a 5 años de prisión más sanciones económicas.

Oficial: CDMX, Jalisco, Nuevo León y Veracruz detendrán a cada conductor y meterán presos a quienes cometan esta grave infracción con la licencia Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Veracruz

¿Cómo operan las autoridades durante las revisiones a conductores?

Cuando un oficial de tránsito o policía preventiva detiene a un automóvil en los operativos viales de CDMX, Jalisco, Nuevo León o Veracruz, solicita la licencia de conducir vigente para verificar los candados de seguridad e ingresar los datos en el sistema oficial de movilidad. Si la licencia resulta no estar registrada en la base de datos oficial, la autoridad procede con el siguiente protocolo:

Detención inmediata del conductor en el lugar de los hechos. Aseguramiento del vehículo y traslado al depósito vehicular (corralón). Remisión directa del imputado al Ministerio Público para iniciar la carpeta de investigación correspondiente por uso de documento apócrifo.

¿Cómo evitar sanciones penales y verificar que tu licencia sea legal?

Para evitar enfrentarte a un proceso penal ante el Ministerio Público, es fundamental tramitar la licencia de conducir exclusivamente en los módulos oficiales de las secretarías de movilidad (SEMOVI en CDMX, SETRAN en Jalisco, Instituto de Movilidad en Nuevo León y SEFIPLAN/Tránsito en Veracruz).

Evita contratar “gestores” informales o servicios de trámite por redes sociales, ya que la entrega de licencias no autorizadas expone al conductor a responsabilidades penales de forma directa.