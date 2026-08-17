El Departamento de Seguridad y Seguridad Nacional del estado de Tennessee confirmó que algunas licencias de conducir no son reconocidas por los escáneres de la TSA en los controles de seguridad. La entidad indicó que los conductores afectados pueden solicitar un reemplazo gratuito en cualquier Centro de Servicios de Conductores del estado.

El aviso se difundió a través de las redes sociales oficiales del organismo, que aseguró estar revisando los documentos con fallas para determinar la causa del problema . Mientras avanza esa revisión, ofrece la corrección sin costo a quienes detecten el inconveniente al viajar.

¿Qué hacer si la TSA no puede leer tu licencia?

Quienes noten que su documento no es reconocido por el sistema de la TSA pueden acudir a un Centro de Servicios de Conductores de Tennessee. Allí, personal del Departamento de Seguridad emite una nueva licencia sin cargo adicional.

Antes de asistir, conviene ubicar el centro más cercano a través del sitio oficial del estado , ya que la disponibilidad de turnos varía según la zona y puede requerir espera.

Dónde reclamar el reemplazo

Buscar el centro más cercano en el sitio del Departamento de Seguridad de Tennessee

Confirmar horarios y turnos disponibles antes de asistir

Llevar la licencia actual, aunque presente la falla de lectura

Quienes noten que su documento no es reconocido por el sistema de la TSA pueden acudir a un Centro de Servicios de Conductores de Tennessee. Imagen ilustrativa generada con inteligencia artificial

¿Qué exige la TSA para viajar en avión?

Desde mayo de 2025 , la TSA exige que todos los pasajeros mayores de 18 años presenten una identificación compatible con REAL ID —reconocible por la estrella dorada— o un documento federal alternativo para abordar vuelos dentro del país.

Desde el 1 de febrero de 2026, quienes lleguen al aeropuerto sin una identificación aceptada deberán pagar una tarifa de u$s 45 para verificar su identidad mediante el sistema Confirm.ID, un trámite que puede generar demoras adicionales.

Documentos aceptados por la TSA