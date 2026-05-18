En España, el Gobierno establecen 14 días de festividad en todo el país, de los cuales 12 son a nivel nacional y dos son designados por las comunidades autónomas. No obstante, hay otras celebraciones en el calendario que conmemoran eventos importantes y no son parte de estos feriados. En el lunes, 18 de mayo de 2026, los ciudadanos de España conmemoran El Día Internacional de los Museos, considerado día no festivo, para conservar las tradiciones y mantener viva la historia del país. El Día Internacional de los Museos se celebra el 18 de mayo, con el objetivo de concienciar sobre la importancia de los museos como espacios para el intercambio cultural. Esta iniciativa, promovida por el Consejo Internacional de Museos (ICOM) desde 1977, busca resaltar el invaluable papel que desempeñan estas instituciones en la preservación y difusión del patrimonio cultural de la humanidad. Los museos no solo son lugares donde se exhiben colecciones artísticas e históricas, sino que también actúan como guardianes del acervo cultural global. En un mundo cada vez más globalizado, la labor de los museos es crucial para fomentar la comprensión de las identidades culturales diversificadas, permitiendo a las personas aprender sobre el arte, la historia y la ciencia de diversas partes del mundo. La celebración de este día invita a visitar museos, participar en actividades culturales y explorar exhibiciones, ya sea de manera presencial o virtual. Al hacerlo, se contribuye a la divulgación del conocimiento y la conexión entre comunidades a través del patrimonio cultural, reforzando así la visión de los museos como una red que no conoce fronteras. Para celebrar el Día Internacional de los Museos el 18 de mayo, una opción es visitar un museo en tu ciudad o explorar uno nuevo que aún no conozcas. Esta es una excelente oportunidad para apreciar el arte, la historia y la cultura que cada museo tiene para ofrecer. Además, puede ser interesante repetir la visita a un museo que te haya impresionado anteriormente, disfrutando de las exhibiciones y aprendiendo más sobre su acervo cultural. Si prefieres quedarte en casa, puedes optar por realizar visitas virtuales a museos de todo el mundo a través de sus páginas web y redes sociales. Muchas instituciones ofrecen actividades interactivas, visitas guiadas y exposiciones en línea para que todos puedan participar en esta celebración y enriquecer su conocimiento sobre la diversidad cultural global.