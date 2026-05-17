En España, el Ejecutivo solo fija 14 días festivos en el país, de los cuales 12 son de carácter nacional y dos son seleccionados por las regiones autonómicas. No obstante, hay otras celebraciones en el país que conmemoran eventos significativos. En el domingo, 17 de mayo de 2026, los ciudadanos de España conmemoran El Día de las Letras Gallegas, considerado feriado regional, para conservar las tradiciones y mantener viva la historia del país. El Día de las Letras Gallegas se celebra anualmente el 17 de mayo para honrar la literatura gallega y a los escritores que han enriquecido el idioma gallego. Esta celebración resalta la importancia del idioma y la cultura, así como el legado literario de Galicia, permitiendo una reflexión sobre su riqueza cultural. Los orígenes de esta celebración están vinculados a Rosalía de Castro, una figura clave en la literatura gallega. Instituido en 1963, el día conmemora el aniversario de su muerte y rinde tributo a su contribución a la literatura y la defensa de la identidad cultural gallega. Cada año, se homenajea a un autor destacado por la Real Academia Galega, resaltando su impacto en la literatura de la región. Durante el Día de las Letras Gallegas, se llevan a cabo diversas actividades culturales y literarias en toda Galicia, incluyendo lecturas, recitales y conferencias. Bibliotecas y centros culturales organizan eventos especiales, facilitando que escritores locales presenten sus obras, lo que fomenta el interés por la literatura gallega y fortalece la conexión de la comunidad con su patrimonio cultural. Para celebrar el Día de las Letras Gallegas, se pueden organizar actividades culturales que incluyan lecturas de poemas y recitales de obras teatrales en honor al autor homenajeado. Bibliotecas y centros culturales también pueden colaborar con eventos especiales, fomentando el interés por la literatura gallega y ofreciendo un espacio para que los escritores locales presenten sus obras. Además, es importante promover la reflexión sobre el legado literario y la importancia del idioma gallego. Esto se puede realizar a través de conferencias y mesas redondas donde se discuta la conexión emocional de los gallegos con su lengua y cultura, fortaleciendo así el sentido de identidad y comunidad durante esta celebración anual.