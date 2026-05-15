La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó que, tras diversas mesas de análisis y debate, se determinó mantener sin cambios el calendario escolar 2025-2026, por lo que el cierre oficial de clases continuará previsto para el 15 de julio. A pesar de ello, los estudiantes de nivel básico todavía contarán con cuatro puentes escolares antes de concluir el ciclo. Como parte del anuncio, la SEP aclaró que no habrá cambios generales al calendario académico; sin embargo, el gobierno federal mantendrá la posibilidad de realizar ajustes regionales en estados que enfrenten situaciones extraordinarias, como temperaturas extremas o necesidades operativas relacionadas con el Mundial 2026. A continuación, los detalles sobre el cronograma oficial vigente a nivel nacional. Según el calendario oficial de la SEP, el siguiente descanso para alumnos de preescolar, primaria y secundaria será el viernes 15 de mayo, con motivo del Día del Maestro. La suspensión se unirá al fin de semana habitual, por lo que los estudiantes disfrutarán de tres días consecutivos sin actividades escolares. Posteriormente, el viernes 29 de mayo también se suspenderán las clases debido a la séptima sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar. En este caso, el regreso a las aulas está programado para el lunes 1 de junio. Durante junio solo habrá un puente escolar. La SEP estableció suspensión de actividades el viernes 26 de junio por la realización de la octava y última sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar, mientras que las clases se retomarán el lunes 29. El último descanso antes de finalizar el ciclo será el viernes 3 de julio. Ese día el personal docente llevará a cabo el registro de calificaciones, por lo que no habrá actividades para estudiantes. Finalmente, la dependencia reiteró que el ciclo escolar 2025-2026 concluirá oficialmente el miércoles 15 de julio.