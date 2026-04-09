Tras dos fines de semana largos consecutivos, los argentinos ya se preparan para disfrutar de un nuevo descanso extendido. En las próximas semanas, el calendario nacional traerá un feriado que dará lugar a un nuevo fin de semana largo en todo el país. El próximo feriado nacional será el viernes 1 de mayo, cuando se conmemore el Día Internacional del Trabajador. Al caer viernes, permitirá un fin de semana largo ideal para descansar o viajar. Esta jornada se recuerda en homenaje a los llamados “Mártires de Chicago”, un grupo de obreros de la fábrica McCormick que fue víctima de una violenta represión durante las protestas laborales de abril y mayo de 1886, en Estados Unidos. En aquella época, las jornadas laborales podían extenderse hasta 18 horas diarias. En la ciudad de Chicago, la organización Noble Order of the Knights of Labor nucleaba a gran parte de los trabajadores y lideraba una intensa campaña para limitar la jornada laboral a ocho horas. El desenlace fue trágico. El 1° de mayo, las protestas fueron reprimidas a tiros por las fuerzas de seguridad, lo que dejó numerosos muertos y heridos. Días después, el 4 de mayo, una nueva concentración terminó nuevamente en violencia policial. En medio del caos, estalló una bomba que derivó en el posterior enjuiciamiento de seis trabajadores, cuya culpabilidad nunca pudo ser probada. Por estos hechos, el Día del Trabajador se convirtió en una fecha de reflexión sobre las conquistas laborales y los derechos sindicales en todo el mundo. El calendario también ofrece otro descanso extendido hacia fin de mes. Del viernes 23 al lunes 25 de mayo, se conmemorará el Día de la Revolución de Mayo, una de las fechas patrias más importantes del país. Como cada año, la jornada estará marcada por actos oficiales, celebraciones populares y encuentros familiares, acompañados de comida típica y actividades culturales en distintos puntos de la Argentina. De cara al resto del año, el calendario oficial de feriados y días no laborables de 2026 contempla las siguientes fechas confirmadas: