En vísperas de Semana Santa, miles de argentinos contarán con un fin de semana largo y cuatro días consecutivos de descanso. El Gobierno confirmó cómo se pagarán las jornadas por única vez, para quienes les toque trabajar. En esta ocasión, el finde XL no solo corresponde al Viernes y Jueves Santo, sino a la conmemoración del Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas que se recuerda cada 2 de abril. Según el calendario de feriados nacionales, el Jueves Santo es considerado cada año como un día no laborable. Sin embargo, en esta ocasión también coindice con el 2 de abril. Como el 2 de abril es un feriado nacional inamovible por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, según lo establecido en la Ley 27.399, la fecha cobrará este carácter. En tanto, el Viernes Santo, que cae el 3 de abril, es un feriado nacional inamovible. La Ley de Contrato de Trabajo equipara esta jornada a un descanso dominical, por lo que quienes deban trabajar tienen derecho a recibir el pago doble. En un feriado, el descanso es obligatorio y, en caso de trabajar, el empleador debe abonar el doble de la jornada habitual. En cambio, el día no laborable queda a criterio del empleador, por lo que si se trabaja, el pago es simple, y si no se trabaja, se cobra el salario habitual. En este caso puntual, tanto el jueves 2 como el viernes 3 de abril son feriados nacionales, por lo que no rige la modalidad de día no laborable. Estos son los feriados y días no laborables previstos en la Argentina para 2026, según el calendario oficial: