El Gobierno da la mejor noticia y pagará un bono extra de $ 1.200.000 a todas estas personas: es adicional al aguinaldo y solo se necesita un requisito Fuente: Shutterstock

El Gobierno de Santiago del Estero confirmó un esquema de pagos que incluye el medio aguinaldo, los salarios mensuales y dos bonos extraordinarios de $ 600.000 cada uno, lo que representa un ingreso adicional total de $1.200.000.

La medida beneficiará a los empleados de la Administración Pública Provincial y se suma a los haberes habituales y al Sueldo Anual Complementario (SAC), convirtiéndose en uno de los refuerzos económicos más importantes anunciados para el sector estatal durante 2026.

Quiénes cobrarán el bono extra de $1.200.000

El beneficio alcanza a los trabajadores de la Administración Pública de Santiago del Estero, quienes recibirán dos cuotas del denominado Bono Aguinaldo.

Cada una tendrá un valor de $600.000, por lo que el monto total ascenderá a $ 1.200.000 por persona.

El Gobierno da la mejor noticia y pagará un bono extra de $ 1.200.000 a todas estas personas: es adicional al aguinaldo y solo se necesita un requisito Fuente: Shutterstock

El principal requisito para acceder al beneficio es formar parte de la planta de trabajadores de la administración provincial alcanzada por la medida anunciada por el Gobierno santiagueño.

De esta manera, los empleados públicos no solo percibirán el aguinaldo correspondiente al primer semestre del año, sino que además contarán con este refuerzo extraordinario distribuido en dos pagos.

Cuándo se paga el bono y el aguinaldo en Santiago del Estero

El cronograma oficial difundido por las autoridades provinciales establece distintas fechas para el cobro de los beneficios durante junio y julio.

Los pagos quedaron organizados de la siguiente manera:

16 de junio: pago del medio aguinaldo.

23 de junio: primera cuota del Bono Aguinaldo de $600.000.

30 de junio: haberes correspondientes a junio.

23 de julio: segunda cuota del Bono Aguinaldo de $600.000.

29 de julio: pago de los salarios de julio.

El Gobierno da la mejor noticia y pagará un bono extra de $ 1.200.000 a todas estas personas: es adicional al aguinaldo y solo se necesita un requisito Fuente: Shutterstock

Gracias a este esquema, los trabajadores estatales recibirán ingresos adicionales durante dos meses consecutivos.

Cómo se calcula el aguinaldo y cuándo se cobra en Argentina

El aguinaldo, también conocido como Sueldo Anual Complementario (SAC), equivale al 50% de la mayor remuneración mensual percibida por el trabajador durante cada semestre.

Para calcularlo, se toma el salario más alto cobrado entre enero y junio para la primera cuota, o entre julio y diciembre para la segunda, y se divide por dos.

En Argentina, el aguinaldo se paga en dos cuotas al año. La primera tiene como fecha límite el 30 de junio, mientras que la segunda debe abonarse hasta el 18 de diciembre.