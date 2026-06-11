La Dirección General Impositiva (DGI) informó que a partir de este miércoles quedó habilitado el servicio “Consulta de devoluciones” para el ejercicio 2025. Los contribuyentes pueden ingresar con identidad digital, tanto en la web como en la app, para verificar si les corresponde un saldo a favor.

Las devoluciones automáticas alcanzan principalmente a trabajadores dependientes que tuvieron un único empleador durante el año, continuaban en el puesto en diciembre y no optaron por la reducción de retenciones por núcleo familiar; en esos casos no será necesario presentar declaración jurada.

Los pagos automáticos por cuentas bancarias comenzarán el 15 de junio para quienes ya afiliaron su cuenta, mientras que quienes cobren por redes de cobranza podrán hacerlo desde el 16 de junio.

En cambio, quienes deban presentar declaración jurada, o soliciten devoluciones por créditos de alquiler o por deducción de cuotas de préstamos hipotecarios, deberán efectuar ese trámite para que la DGI determine si corresponde un reintegro.

La DGI también comunicó que la asistencia telefónica para la confección de declaraciones juradas estará disponible desde el 26 de junio, y la atención personalizada (presencial o telefónica) iniciará el 29 de junio mediante agenda previa.