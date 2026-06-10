Cobre, plataforma de pagos empresariales inmediatos en Latinoamérica, y Toku, solución de pagos que optimiza la operación financiera de las empresas, crearon una alianza que permitirá a cientos de empresas en México optimizar sus procesos de recaudación mediante transferencias en tiempo real.

Esta alianza permitirá a financieras, aseguradoras, empresas de telecomunicaciones, servicios básicos, entre otros.

Toku integrará la infraestructura de Cobre para habilitar recaudación inmediata 24/7 a través de SPEI. Esto representa una solución directa a uno de los mayores desafíos de las empresas con modelos de suscripción: garantizar que los pagos lleguen a tiempo, con la menor fricción posible y con conciliación automática.

En 2025, el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) procesó más de 7,000 millones de operaciones, superando las expectativas de adopción con un crecimiento cercano al 40% respecto al año anterior, según datos del Banco de México. Para 2026, Banxico proyecta que las transferencias vía SPEI superen en volumen a los pagos con tarjetas de débito y crédito, marcando un cambio estructural en el sistema de pagos nacional.

“La infraestructura de SPEI está redefiniendo cómo circula el dinero en el país, y trabajar con Toku nos permite llevar esa eficiencia a un ecosistema que históricamente ha enfrentado fricciones operativas en su cobranza. Estamos construyendo la infraestructura que las empresas mexicanas necesitan para competir con estándares globales”, afirmó José Vicente Gedeón, CEO y cofundador de Cobre en un comunicado.

“Toku automatiza la relación con el pagador y Cobre mueve el dinero en tiempo real, así que lo que antes tomaba días de conciliación y seguimiento hoy simplemente ocurre sólo, en segundo plano, sin que nadie tenga que intervenir”, agregó Bernardo Prum, country manager de Toku México.

La combinación de ambas plataformas permite a las empresas centralizar su operación financiera: desde la generación del cobro hasta la confirmación del pago, todo queda automatizado y sincronizado con sus sistemas contables y ERP.