La Ruta Provincial 17 de Córdoba avanza hacia su finalización con una obra clave para mejorar la circulación en el departamento San Justo. El proyecto contempla la rehabilitación integral del tramo que une Balnearia con la Ruta Provincial 3 de Córdoba y que es considerada como una de las trazas más utilizadas por vehículos particulares y el transporte de cargas. La intervención incluye la demolición total de la antigua calzada de hormigón, que tenía más de 60 años y presentaba un fuerte deterioro. En su lugar, se construye una nueva estructura vial con base y subbase granular, más una carpeta asfáltica moderna. Además, se está ejecutando una rotonda en la intersección con la Ruta Provincial 3, con obras complementarias de iluminación, señalización y seguridad vial, lo cual es un punto clave para ordenar el tránsito y reducir riesgos. El tramo intervenido registraba problemas de anegamientos y deformaciones que afectaban la transitabilidad. Con esta renovación, se busca recuperar el nivel de servicio y mejorar las condiciones de circulación para los casi 3.000 vehículos que lo utilizan a diario. Actualmente, la obra presenta un avance del 87%, lo que marca su ingreso en la recta final. Las tareas se concentran en la colocación de la carpeta asfáltica, la construcción de banquinas y los detalles finales. También se están realizando trabajos de señalización horizontal y vertical, junto con terminaciones generales que permitirán habilitar el tramo en condiciones óptimas. La mejora impactará directamente en la seguridad vial y en la fluidez del tránsito. En paralelo, el Gobierno de Córdoba impulsa la pavimentación de la Ruta Provincial S-372 de Córdoba, en un tramo que conecta Santa Rosa de Calamuchita con la Ruta Nacional 36. Se trata de una vía estratégica en una zona de sierras. La obra, que ya cuenta con un 20% de avance, permitirá descongestionar la Ruta Provincial 5 de Córdoba en temporadas de alta demanda. Además, generará un nuevo corredor turístico y mejorará la conexión con la autovía Córdoba–Río Cuarto.