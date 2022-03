"El futuro del bienestar" es el nuevo libro de Sebastián Campanario

"El futuro del bienestar. Ideas, hábitos e innovación para vivir más y mejor" es el último libro de Sebastián Campanario, que explora la nueva agenda del bienestar y recorre las principales innovaciones científicas y tecnológicas pensadas para mantener en forma los activos más valiosos que tenemos: nuestro cuerpo y nuestra mente.



El nuevo bienestar es una habilidad que puede entrenarse y mejorarse . Es un bien escaso. El motor de la economía de este siglo. Y es una puerta que se abre y nos lleva a otro lugar. Todo eso al mismo tiempo.

Sebastián Campanario lanza su nuevo libro

Sebastián Campanario explora la nueva agenda del bienestar y recorre las principales innovaciones científicas y tecnológicas pensadas para mantener en forma los activos más valiosos que tenemos: nuestro cuerpo y nuestra mente.

De la edición genética y la robótica a las agendas pulpo y los jardines de pensamiento, del sex-tech al diseño de futuros, de los más impactantes progresos en biotecnología a lo último en salud mental, de los psicodélicos a la inteligencia artificial, de cómo vivir mejor la segunda mitad de la vida a cómo se traducen en la Argentina las tendencias relevantes en el mundo sobre esta verdadera revolución.

Publicado por Editorial Sudamericana, este libro es una herramienta estimulante para interpretar las lecciones extremas de la pandemia, bucear en lo que no sabemos que sabemos , abrir la caja de pandora de un futuro que ya está ocurriendo y comenzar a sentirnos mejor.

En cuanto a esta revolución del bienestar, Campanario indica en su libro que " hay tres motivos que motorizan esta verdadera revolución . El primero surge de lo relatado al inicio de este prefacio: la pandemia hizo que todos tomáramos más conciencia que nunca de la fragilidad de nuestra mente y nuestro cuerpo y, por lo tanto, convirtió al bienestar en algo deseado".

"El segundo, el cambio radical en la composición etaria de la población: en una década, un tercio de la sociedad será mayor de 60 años, un momento de la vida en que el bienestar pasa a ser una aspiración todavía más valiosa. En el mapa de mi libro anterior, Revolución senior, de alguna manera este territorio es un 'próximo adyacente'".