Murió el fútbol: Infantino y la familia Trump quieren privatizar el próximo mundial por 20 mil millones de dólares

Una controvertida propuesta comercial ha sacudido las bases de la FIFA y del fútbol internacional de cara a los próximos años. El presidente del organismo rector del deporte, Gianni Infantino, busca privatizar el próximo mundial mediante la creación de un holding empresarial valuado en 20 mil millones de dólares.

Diversas filtraciones periodísticas revelan que la familia Trump está involucrada en la multimillonaria operación financiera que involucra fondos privados y bancos de inversión de EE. UU. Aunque el plan promete ingresos récord para el deporte global, el proyecto desató un escándalo institucional sin precedentes y una feroz oposición del fútbol europeo.

Murió el fútbol: Infantino y la familia Trump quieren privatizar el próximo mundial por 20 mil millones de dólares EFE

¿Cómo será la estructura comercial de la FIFA que privatizará el Mundial?

Según revelaron investigaciones periodísticas del medio británico The Times, la FIFA contempla la creación de una filial subsidiaria comercial denominada FIFA Forward Enterprise (FFE). Esta entidad asumiría la comercialización de derechos de televisión, patrocinios corporativos y venta de entradas de torneos clave como el Mundial y el Mundial de Clubes.

La valoración global del proyecto asciende a 20.000 millones de dólares, y la estrategia busca vender una participación accionaria minoritaria (de entre el 20% y el 30%) a fondos de inversión internacionales para recaudar aproximadamente 4200 millones de dólares directos.

El rol clave de la familia Trump y los bancos de Wall Street

De acuerdo con la información difundida por la cadena CNN, las redes de capital de Wall Street juegan un papel central en la reestructuración:

Thrive Capital : la firma de inversión fundada por Joshua Kushner (hermano de Jared Kushner, yerno de Donald Trump) figura entre los principales actores financieros interesados en captar e inyectar capital en la nueva subsidiaria.

Asesoría de J.P. Morgan: el gigantesco banco de inversión estadounidense actúa como asesor financiero corporativo principal de la FIFA para estructurar la transacción a nivel global.

La postura de Infantino y las federaciones miembro

Frente a las filtraciones, Infantino argumentó que la meta es garantizar mayores recursos para las 211 federaciones miembro del organismo, proyectando la entrega de hasta 20 millones de dólares a cada una para impulsar proyectos de desarrollo.

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El mandatario de la FIFA busca consolidarse al frente de la gestión de la nueva compañía, asegurando públicamente la autonomía de la disciplina.

Al defender la iniciativa de las críticas, la FIFA declaró formalmente que “no se está privatizando la gobernanza del deporte, sino modernizando la explotación comercial para asegurar ingresos récord y redistribuirlos globalmente en programas de desarrollo deportivo”.

La feroz respuesta de la UEFA contra la venta del fútbol

La reacción institucional en el continente europeo fue inmediata y categórica. Según reportó The Times, el órgano rector del fútbol europeo (UEFA) rechazó de plano cualquier intento de ceder activos comerciales a corporaciones privadas.

En un contundente comunicado oficial emitido tras conocerse los documentos, la UEFA advirtió severamente que “ninguno de nosotros es dueño del fútbol. Y la FIFA tampoco tiene derecho a venderlo”.

La dirigencia europea señala que abrir el deporte rey al capital privado amenaza la transparencia e introduce un modelo mercantilista irreversible que traiciona el espíritu competitivo de la disciplina.