El papa León XIV en su visita a la cárcel de Devoto en Argentina.

En esta noticia El testimonio en la visita del papa León XIV a la cárcel de Devoto

El papa León XIV visitó el Complejo Penitenciario de Devoto durante su gira por la Argentina. El Sumo Pontífice recorrió las instalaciones mientras conversó con los internos sobre la dignidad humana. Así, las autoridades organizaron un encuentro centrado en el diálogo y la reinserción social.

En ese marco, distintos reclusos compartieron sus historias de vida frente al líder del Vaticano. Sin embargo, el relato de un joven llamado Cristian conmovió a todos los presentes.

El testimonio en la visita del papa León XIV a la cárcel de Devoto

El expositor de 29 años se encuentra privado de su libertad desde el año 2025. Por eso, decidió tomar el micrófono para detallar el proceso de cambio que vivió tras las rejas donde relató su difícil pasado mientras el León XIV lo escuchaba con atención.

Durante su discurso, el joven recordó los momentos más oscuros de su historia en la calle. “ El consumo de drogas y alcohol me empujaban a cometer delitos para sostener mi adicción ”, afirmó ante la multitud. Además, reconoció el dolor causado al señalar el impacto en sus afectos: “Todo eso terminó alejándome de mi familia y de las personas que me quieren”.

El papa León XIV en su visita a la cárcel de Devoto en Argentina. EFE

Sin embargo, el hombre detenido explicó que halló contención espiritual al acercarse a la capilla del penal donde pudo sentir que “ Jesús tocaba su corazón ” mientras buscaba dejar atrás los errores cometidos. Por esta razón, decidió pedir perdón a Dios por todas las personas que lastimó en el pasado y por sus fallas.

Finalmente, el joven expresó su deseo de reconstruir su futuro al recuperar la libertad. “ Tengo el anhelo de empezar una nueva etapa ”, concluyó Cristian antes de pedir la bendición papal.

El Santo Padre agradeció su valentía mientras lo animó a mantener la fe.