La vista es uno de los sentidos más expuestos y amenazados en la actualidad debido al uso intensivo de pantallas. Pasar muchas horas frente a computadoras, celulares y otros dispositivos electrónicos puede provocar fatiga visual, sequedad ocular y molestias que afectan la calidad de vida. En este contexto, la alimentación cumple un rol fundamental, ya que ciertos nutrientes resultan clave para proteger la salud ocular. Un estudio reciente reveló que, entre los alimentos más beneficiosos para la vista, se destaca un tipo de fruto seco por su alto contenido de antioxidantes. En los últimos años, el pistacho ganó popularidad en todo el mundo gracias a su sabor suave, ligeramente dulce, y a su versatilidad en la cocina. Sin embargo, más allá de su uso gastronómico, este fruto seco reúne propiedades nutricionales muy valiosas para la salud ocular. Una investigación realizada por la Universidad de Tufts y publicada en la revista Science Direct analizó el impacto del consumo de pistachos en los ojos. El estudio concluyó que este fruto seco es rico en luteína y zeaxantina, dos antioxidantes esenciales para proteger la retina de la luz azul emitida por las pantallas. Durante la investigación, se evaluó el efecto de la ingesta diaria de pistachos en adultos. Tras 12 semanas, quienes consumieron 57 gramos diarios experimentaron un aumento en la densidad del pigmento macular en los ojos. Este pigmento funciona como una especie de “filtro solar natural”, ya que ayuda a bloquear la radiación azul dañina y a reducir el estrés oxidativo provocado por la exposición prolongada a la luz artificial. “Los pistachos no solo son un snack nutritivo, sino que también pueden aportar beneficios significativos para la salud ocular”, explicó Tammy Scott, neuropsicóloga clínica y autora principal del estudio. Además de su aporte de antioxidantes, los pistachos contienen grasas saludables, que facilitan la correcta absorción de estos nutrientes y potencian sus efectos protectores. El pistacho no solo beneficia a los ojos, sino que también es un aliado integral para la salud. Este fruto seco aporta nutrientes esenciales que favorecen el funcionamiento del sistema nervioso, cardiovascular e inmunológico. Según el sitio especializado CuerpoMente, el pistacho es el fruto seco con mayor contenido de hierro y potasio, y presenta la siguiente composición nutricional: El consumo regular de pistachos ofrece múltiples beneficios: El pistacho es un fruto seco muy versátil y fácil de incorporar a la alimentación diaria. Aunque suele utilizarse en pastelería, lo más recomendable es consumirlo crudo, sin sal ni tostado, para conservar mejor sus propiedades. Algunas ideas para incluir pistachos en la dieta son: