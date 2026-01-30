Cuando se habla de frutos secos saludables, las nueces y las almendras suelen llevarse toda la atención. Sin embargo, hay otro alimento que gana terreno por sus beneficios comprobados: el pistacho.

Este fruto es rico en nutrientes, antioxidantes y grasas saludables, es recomendado por especialistas para cuidar el corazón y retrasar el envejecimiento celular.

¿Por qué los pistachos son mejores que las nueces y las almendras?

Los pistachos destacan por su alto valor nutricional y por tener un equilibrio poco común entre calorías, grasas saludables y proteínas. A diferencia de otros frutos secos, aportan más micronutrientes esenciales con menos carga calórica.

Especialistas en nutrición del Cleveland Clinic señalan que el consumo regular de pistachos se asocia con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares, cáncer y afecciones respiratorias, lo que los posiciona como un verdadero superalimento.

¿Qué nutrientes aportan los pistachos?

Una porción diaria de pistachos sin sal ni tostar aporta una gran cantidad de vitamina B6, clave para regular el azúcar en sangre y favorecer la producción de hemoglobina. También contienen vitaminas A, C, E, K y varias del complejo B.

Además, son ricos en potasio, fósforo, magnesio y calcio, minerales fundamentales para la salud muscular, ósea y cardiovascular. Incluso, una porción de pistachos puede aportar más potasio que medio plátano.

¿Cómo ayuda el pistacho al corazón?

Los pistachos contienen grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, similares a las del aceite de oliva, que ayudan a reducir el colesterol LDL (malo) y a mejorar la salud de las arterias.

Este perfil graso, sumado a su presencia habitual en la dieta mediterránea, explica por qué su consumo se asocia con una menor incidencia de enfermedades cardíacas y una mayor esperanza de vida.

¿Por qué retrasan el envejecimiento?

Uno de los mayores beneficios de los pistachos es su alto poder antioxidante. Contienen luteína, zeaxantina y compuestos fenólicos que ayudan a combatir el daño celular causado por el estrés oxidativo.

Estos antioxidantes no solo contribuyen a mantener la piel más saludable, sino que también protegen la vista y reducen el impacto del envejecimiento a nivel celular.

¿Los pistachos son recomendables para bajar de peso?

A pesar de ser un fruto seco, los pistachos tienen menos calorías y menos grasa total que otros como las nueces pecanas o las macadamias. Además, aportan proteínas y fibra, lo que genera mayor saciedad.

Los especialistas recomiendan consumirlos con cáscara, ya que esto favorece una ingesta más lenta y consciente, ayudando a controlar las porciones.

Cómo cultivar tu propio árbol de pistacho: cada cuánto hay que regarlo y cuándo da los primeros frutos (foto: archivo).

¿Qué otros beneficios tiene consumir pistachos?

El consumo regular de pistachos también: