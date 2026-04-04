En los últimos años, algunas tendencias estéticas extremas comenzaron a ganar visibilidad en redes sociales. Entre ellas, una práctica que genera preocupación en la comunidad médica por sus posibles consecuencias irreversibles. Lejos de tratarse del uso de pantallas, especialistas advierten sobre un procedimiento que puede comprometer seriamente la salud visual. Se trata del tatuaje ocular, una intervención que modifica el color del ojo de forma permanente. Diversas organizaciones médicas internacionales ya encendieron las alertas por los riesgos que implica esta técnica. El Real Colegio de Oftalmólogos de Australia y Nueva Zelanda desaconseja su uso con fines cosméticos. Según la entidad, se trata de un procedimiento extremadamente peligroso. Además, señalan que los efectos a largo plazo aún no se conocen con precisión. Esto, por su parte, aumenta la incertidumbre sobre sus consecuencias futuras. En este sentido, los especialistas señalan que el principal problema es que el ojo es una estructura delicada y que cualquier intervención invasiva puede generar daños permanentes. Los expertos en salud ocular identifican múltiples complicaciones asociadas a esta práctica. Algunas pueden aparecer de inmediato, mientras que otras evolucionan con el tiempo: El tatuaje del globo ocular consiste en inyectar tinta directamente sobre la esclerótica, la parte blanca del ojo. El procedimiento se realiza con una aguja en distintos puntos para que el pigmento se distribuya. Una vez aplicada, la tinta se expande lentamente hasta cubrir la superficie visible. A diferencia de otros tratamientos estéticos, no puede revertirse. El uso prolongado de pantallas puede generar fatiga visual, sequedad ocular y dificultad para enfocar. Especialistas recomiendan limitar los períodos continuos frente a dispositivos y hacer pausas frecuentes durante la jornada. Una de las pautas más difundidas es la regla 20-20-20: cada 20 minutos, mirar un objeto a 20 pies (unos 6 metros) durante al menos 20 segundos. También se aconseja mantener una distancia adecuada, ajustar el brillo y evitar el uso excesivo antes de dormir.