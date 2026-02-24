Cuidar la salud visual es uno de los aspectos a los que mayor importancia se le debe prestar atención en una época de tanta utilización de pantallas y existe un jugo natural que ayuda a proteger la visión. La ceguera nocturna es una condición que afecta la capacidad de ver con claridad cuando hay poca luz y este es, en particular, uno de los problemas de visión más frecuentes. No obstante, existe un jugo natural que se prepara a base de zanahoria y que, gracias a las propiedades que posee, ayuda a cuidar la salud ocular. Para poder hacer el jugo natural de zanahoria que ayuda a proteger la vista y prevenir inconvenientes en la salud ocular, se deberá contar con los siguientes ingredientes. La zanahoria es uno de los alimentos que más beneficios tiene para la salud ocular ya que aporta betacaroteno, un nutriente que el organismo convierte en vitamina A y que es clave para la formación de los pigmentos visuales. Estos pigmentos permiten ver con mayor claridad, distinguir formas y colores, y prevenir el deterioro de la vista. Además, este nutriente interviene directamente en el funcionamiento de la retina y en la producción de rodopsina, una sustancia necesaria para la visión en condiciones de poca luz, lo que ayuda a reducir el riesgo de ceguera nocturna Por su parte, la zanahoria contiene antioxidantes que protegen los ojos del daño oxidativo, contribuyendo a mantener los tejidos oculares sanos y a prevenir el deterioro visual con el paso del tiempo