La industria cementera mexicana tiene un segundo aire en este año, debido a la aceleración de la autoconstrucción y la infraestructura, al menos en el caso de Grupo Cementos Chihuahua (GCC).

Planta de Cemento de Grupo Cementos Chihuahua.
Planta de Cemento de Grupo Cementos Chihuahua.Cortesía GCC

La emisora señaló en su reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores que durante el primer semestre del año el volumen de ventas de cemento en México creció 9.3% anual, mientras que el de concreto se aceleró 2.3% en México.

“GCC obtuvo sólidos resultados en el segundo trimestre, logrando un crecimiento en ventas y EBITDA, apoyado por una demanda favorable en nuestros mercados y la ejecución disciplinada de nuestra estrategia”, detalló Enrique Escalante, CEO de GCC.

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La empresa señaló en su reporte que en el segundo trimestre las ventas en México representaron 26% del total y el resto correspondió a Estados Unidos.

En este sentido, el valor de las ventas consolidadas aumentó 17.7% a u$s 107.9 millones en el segundo trimestre.

Este resultado se derivó de un aumento de 6.2% en los volúmenes de cemento y un incremento de 5.2% y 0.2% en los precios de concreto y cemento, respectivamente, parcialmente compensado por una disminución de 0.5% en los volúmenes de concreto.

Además, la apreciación del peso frente al dólar durante el periodo aumentó las ventas en u$s 11.1 millones.

Sin embargo, para fines de comparación, las ventas en México excluyendo este efecto, aumentaron 5.6%.

“Las ventas en México durante el trimestre fueron impulsadas principalmente por la demanda relacionada con el segmento de autoconstrucción y de infraestructura”, detalló la compañía.