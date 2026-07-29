La industria cementera mexicana tiene un segundo aire en este año, debido a la aceleración de la autoconstrucción y la infraestructura, al menos en el caso de Grupo Cementos Chihuahua (GCC).

Planta de Cemento de Grupo Cementos Chihuahua. Cortesía GCC

La emisora señaló en su reporte financiero enviado a la Bolsa Mexicana de Valores que durante el primer semestre del año el volumen de ventas de cemento en México creció 9.3% anual, mientras que el de concreto se aceleró 2.3% en México.

“GCC obtuvo sólidos resultados en el segundo trimestre, logrando un crecimiento en ventas y EBITDA, apoyado por una demanda favorable en nuestros mercados y la ejecución disciplinada de nuestra estrategia”, detalló Enrique Escalante, CEO de GCC.

La empresa señaló en su reporte que en el segundo trimestre las ventas en México representaron 26% del total y el resto correspondió a Estados Unidos.

En este sentido, el valor de las ventas consolidadas aumentó 17.7% a u$s 107.9 millones en el segundo trimestre.

Este resultado se derivó de un aumento de 6.2% en los volúmenes de cemento y un incremento de 5.2% y 0.2% en los precios de concreto y cemento, respectivamente, parcialmente compensado por una disminución de 0.5% en los volúmenes de concreto.

Además, la apreciación del peso frente al dólar durante el periodo aumentó las ventas en u$s 11.1 millones.

Sin embargo, para fines de comparación, las ventas en México excluyendo este efecto, aumentaron 5.6%.

“Las ventas en México durante el trimestre fueron impulsadas principalmente por la demanda relacionada con el segmento de autoconstrucción y de infraestructura”, detalló la compañía.