El estudio científico que derriba el mito acerca del consumo de proteínas y su relación con el aumento de la masa muscular

La importancia de consumir la cantidad indicada de proteínas hace que nuestro organismo funcione correctamente y, entre otras cosas, nuestros músculos se desarrollen de manera adecuada.

Este es el enunciado básico de cualquier nutricionista que esté preparando una rutina alimentaria, más aún, si esta dieta está enfocada al crecimiento muscular y se busca aumentar la resistencia física.

Sin embargo, hay un estudio que pone en duda estos dichos y desafía a las teorías que inducen al consumo de proteínas como matriz promotora del correcto desarrollo muscular.

Las proteínas animales son consideradas completas. (Fuente:Freepik)

Según un estudio publicado en el "American Journal of Psycology-Endocrinology and Metabolism", investigadores explican que no habría una relación entre el aumento de la fuerza y masa muscular y el consumo de proteínas.

Proteínas: cómo se realizó el estudio que contradice las teorías actuales

La investigación, compartida por el sitio The Beet, se realizó en cincuenta hombres y mujeres de mediana edad con sobrepeso. Los expertos esperaban comprobar los cambios producidos por el entrenamiento de resistencia en la fuerza muscular y la composición corporal, en relación con el consumo sin exceso de proteínas.

Se realizó un entrenamiento de resistencia física durante diez semanas. Todos los participantes completaron este entrenamiento tres veces por semana.

Grupo 1 . Administró a su cuerpo una cantidad de proteínas moderada , que osciló entre los 0,8 y 1 gramo/kilos por día.



Este grupo siguió una dieta basada en 850 gramos de carne de ternera , equivalente a 16 gramos de proteína, después de hacer deporte. Además de lo ingerido por la dieta, sumaron 15 gramos.





. Administró a su cuerpo una cantidad de proteínas , que osciló entre los 0,8 y 1 gramo/kilos por día. Este grupo siguió una dieta basada en , equivalente a 16 gramos de proteína, después de hacer deporte. Además de lo ingerido por la dieta, sumaron 15 gramos. Grupo 2. Consumió una cantidad alta de proteínas que osciló entre 1,6 y 1,8 gramos/kilos por día. Este grupo ingirió en su dieta 32 gramos de proteína. Además de lo consumido por la dieta agregaron 30 gramos.

Para obtener los aminoácidos que requiere el cuerpo humano, hay que combinar las proteínas vegetales. (Fuente:Shutterstock)

Al finalizar el estudio, los resultados mostraron que la fuerza muscular y el rendimiento no eran diferentes entre los grupos de ingesta de proteínas moderada y alta, como así tampoco existió un cambio determinante en la masa corporal.

Los que consumieron menos proteínas aumentaron su peso en 1,3 kilos y los que tomaron más, en 1,5 kilos. Según determinaron los expertos, la diferencia no es significativa.

Los autores especialistas hicieron especial hincapié en que los resultados deben interpretarse "con cautela" para situaciones de ingesta de proteínas por debajo de las recomendaciones actuales de envejecimiento de 1,2 kilos al día o en el contexto de patrones de alimentación veganos.

Proteínas: qué efecto tienen en nuestro organismo

Nuestro cuerpo necesita proteínas de los alimentos que ingerimos para fortalecer y mantener los huesos, los músculos y la piel. Se obtienen proteínas de la carne, lácteos, nueces y algunos granos.

El estudio demostró que consumir más cantidad de proteínas no aumentaba la masa muscular. (Fuente: Archivo/Pixabay).

A las proteínas de la carne y otros productos animales se las denomina proteínas completas, es decir, que aportan los aminoácidos que el cuerpo no produce. La mayoría de las proteínas de las plantas son incompletas, por eso se debe combinar distintos tipos de proteínas vegetales, para obtener todos los aminoácidos que el cuerpo requiere.

La cantidad de proteínas que deben consumirse depende de las necesidades generales de calorías. La ingesta diaria recomendada de proteína para adultos saludables es de 10% a 35% de sus necesidades calóricas totales.

Un gramo de proteína proporciona 4 calorías. En una dieta de 2,000 calorías podrá consumir 100 gramos de proteína, o 400 calorías de proteína, lo que proporciona el 20% del total de calorías diarias.

Antes de realizar o modificar un plan alimenticio, se recomienda consultar con un especialista