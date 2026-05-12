La seguridad alimentaria vuelve a activar una alerta en España. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha comunicado la presencia de Listeria monocytogenes en un producto refrigerado de consumo habitual, una bacteria que puede causar listeriosis y que exige retirar del mercado los lotes afectados. El aviso se refiere al Queso Latino, un queso fresco de vaca de la marca Goya, en envase de plástico de 300 gramos. La alerta, fechada el 12 de mayo de 2026, afecta a los lotes 011056 y 021046, con fechas de caducidad del 31/05/26 y 30/05/26, respectivamente. La AESAN recomienda a quienes tengan el producto en casa que no lo consuman. La alerta fue trasladada a la AESAN por las autoridades sanitarias de Aragón a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI). Según el comunicado oficial, la notificación se refiere a la “presencia de Listeria monocytogenes en Queso Latino (Queso fresco de vaca) de la marca Goya”. La información ya fue enviada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas para que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización. Es decir, la medida no afecta a todos los quesos de la marca, sino a los lotes identificados por la agencia. Por eso, la revisión del envase es clave antes de tomar cualquier decisión. Los datos que deben comprobar los consumidores son concretos: producto Queso Latino, marca Goya, envase de plástico, peso de 300 g, conservación en refrigerado y lotes 011056 y 021046. Si el número de lote coincide, la indicación oficial es clara: no consumir el alimento. La AESAN recomienda de forma expresa que las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta “se abstengan de consumirlos”. Esta advertencia aplica, aunque el envase esté cerrado y aunque el producto todavía no haya alcanzado su fecha de caducidad. Si una persona ya consumió alguno de los lotes afectados y presenta síntomas compatibles con la listeriosis, como vómitos, diarrea o fiebre, la agencia recomienda acudir a un centro de salud. La advertencia es especialmente importante porque la listeriosis puede tener más impacto en grupos vulnerables, como embarazadas, personas mayores, niños o personas inmunodeprimidas. La AESAN también recuerda la importancia de extremar las medidas de higiene para evitar la contaminación cruzada con otros productos. Esto implica limpiar superficies, utensilios y zonas de la nevera que hayan podido estar en contacto con el queso afectado, sobre todo si el envase fue abierto o manipulado. La listeriosis es una enfermedad de transmisión alimentaria causada por la bacteria Listeria monocytogenes. La AESAN explica que esta bacteria puede multiplicarse incluso a temperaturas de refrigeración, entre 2 ºC y 4 ºC, y que el cocinado por encima de 70 ºC durante 2 minutos la destruye. Los alimentos más asociados con esta infección son los listos para el consumo refrigerados y con vida útil prolongada. Entre ellos, la propia agencia menciona productos lácteos como quesos de pasta blanda, leche cruda y helados elaborados con leche cruda, además de pescados ahumados, productos cárnicos tratados por calor, ensaladas preparadas, frutas y verduras frescas. En personas sanas, la infección puede ser leve o incluso pasar sin síntomas. Sin embargo, en grupos de riesgo puede causar cuadros graves, como meningitis, septicemia, aborto espontáneo, muerte fetal o parto prematuro. La AESAN señala que, aunque es una enfermedad poco frecuente, presenta una elevada tasa de mortalidad en casos graves, del 30%. La primera medida es revisar el frigorífico y comprobar el lote del producto. Si coincide con los números señalados por la AESAN, el queso debe apartarse del consumo. También conviene conservar el envase o tomar nota de los datos por si el establecimiento solicita información para gestionar la retirada o devolución. En casa, la prevención pasa por respetar las condiciones de conservación y la fecha de caducidad del etiquetado. La AESAN recomienda mantener los alimentos que requieren refrigeración por debajo de 5 ºC, separar alimentos crudos de cocinados, mantener la limpieza en las zonas de preparación y cocinar completamente los alimentos cuando el etiquetado lo indique. En el caso de las personas embarazadas, la agencia insiste en extremar las prácticas de higiene alimentaria y evitar determinados alimentos asociados a peligros biológicos, entre ellos Listeria monocytogenes. La alerta sobre el queso fresco Goya deja una pauta sencilla para cualquier consumidor: verificar el lote, no consumir el producto si está afectado y consultar con un centro de salud si aparecen síntomas tras haberlo ingerido.