La miel es un ingrediente habitual en la cocina, pero pocas personas saben que combinada con sal marina puede ofrecer beneficios concretos para la salud, desde mejorar la hidratación hasta favorecer el descanso nocturno. Expertos en bienestar recomiendan este dúo porque sus propiedades se complementan: la sal marina aporta sodio y minerales esenciales, mientras que la miel suma azúcares de absorción rápida y antioxidantes. Uno de los usos más populares de esta combinación es la recuperación física. Consumida antes o después de entrenar, ayuda a reponer electrolitos y aporta energía rápida. Diluida en agua tibia con unas gotas de limón, funciona como una bebida rehidratante casera similar a las isotónicas comerciales. También se le atribuyen efectos positivos sobre el sueño. La miel colabora en mantener estables los niveles de glucosa durante la noche, mientras que la sal contribuye al equilibrio mineral del organismo. Tomada en pequeña cantidad antes de acostarse, puede favorecer un descanso más profundo. Por sus propiedades antibacterianas y antioxidantes, la mezcla también se usa para reforzar las defensas y combatir el cansancio diario. El modo de preparación dependerá de cuál será el uso y aplicación: En este último caso, se aplica con un masaje suave sobre la piel húmeda para remover células muertas y dejar una textura más suave y limpia, sin necesidad de recurrir a exfoliantes comerciales.