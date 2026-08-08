Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, ha fallecido a los 68 años, según ha informado el medio argentino Infobae. El deceso se produjo en un sanatorio de la ciudad de Rosario, en Argentina, donde estaba internado tras atravesar una larga enfermedad.

Empresario y representante del capitán de la selección argentina, Jorge fue una figura determinante en la vida personal y en la carrera profesional de su hijo. Marido de Celia Cuccittini, y padre de Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol, se convirtió en el pilar que ordenó todas las obligaciones del futbolista fuera del campo.

Jorge Messi durante las celebraciones del Mundial conseguido por Argentina en 2022.

Quién era Jorge Messi y qué papel tuvo en la carrera de Lionel

Su rol fue decisivo desde los inicios de la “Pulga” en el fútbol infantil de Grandoli y Newell’s Old Boys. Ante las dificultades para costear en Argentina el tratamiento de hormonas de crecimiento que necesitaba Lionel, fue Jorge quien tomó la decisión de emigrar junto a su hijo a Barcelona, un movimiento que cambiaría la historia del fútbol moderno.

Mientras él acompañaba a Leo en los primeros pasos de la familia en Europa, Celia se ocupaba del resto de la familia en Rosario. Con el crecimiento de la carrera del astro, Jorge asumió la gestión de buena parte de los asuntos que rodeaban al futbolista fuera del terreno de juego.

Jorge Messi y Celia María Cuccittini, los padres de Lionel Messi. EFE

Un perfil bajo detrás de las grandes negociaciones

A lo largo de más de dos décadas en la élite del deporte, el padre del astro mantuvo un perfil estrictamente bajo, esquivando las cámaras y los focos mediáticos. Su voz apenas se conoció: brindó unas pocas entrevistas a lo largo de los años y aportó su testimonio para algunos libros sobre la vida de su hijo.

Pese a ese silencio, su firma y su capacidad de negociación estuvieron detrás de cada renovación contractual con el club catalán, así como en los posteriores traspasos al París Saint-Germain y al Inter Miami de Estados Unidos. Era habitual verlo entrar con el grupo familiar a los Mundiales.