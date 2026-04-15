El Ejército Argentino inició el Ejercicio Kekén, una de las maniobras militares de mayor envergadura logística de los últimos tiempos, que se desarrollará en distintos puntos de la Patagonia hasta el próximo 2 de mayo. El puntapié inicial lo dio el transporte ferroviario de vehículos de combate, exploración, especiales y de uso general desde Santos Lugares, Córdoba y La Pampa, en el marco de un operativo que contempla tres fases: despliegue, ejecución de operaciones de combate y repliegue final de los elementos hacia sus guarniciones de origen. La primera fase arrancó el 7 de abril con la carga de vehículos livianos en la estación Santos Lugares. Dos días después se sumaron los tanques TAM 2C-A2, cuyo convoy partió hacia Retiro para cruzar Puerto Madero durante la tarde-noche del 9 de abril, con destino a la estación Darwin, en la provincia de Río Negro, en un recorrido de más de 1.000 kilómetros por vía férrea. En paralelo, otra formación ferroviaria fue cargada en Córdoba con material de la IV Brigada Aerotransportada y de la Agrupación Fuerza de Operaciones Especiales. Ese tren realizó una parada en La Pampa para incorporar los nuevos Vehículos de Combate Blindados a Rueda Stryker 8x8 M1126 y los vehículos Oshkosh M1083 A1P2, antes de continuar hacia Comodoro Rivadavia. El despliegue logístico incluye también el traslado de personal y cargas livianas mediante marchas vehiculares, completando así un esquema de transporte estratégico multimodal —ferroviario, automotor y aéreo— que cubre distancias de hasta 1.500 kilómetros. A partir del 19 de abril comenzará la etapa de operaciones con la ocupación de las posiciones iniciales. Las tropas actuarán en tres zonas: Puerto Deseado (Santa Cruz), Comodoro Rivadavia (Chubut) y el corredor comprendido entre los campos de instrucción Cerro Bagual y Lote 4, en las inmediaciones de la Guarnición Ejército Sarmiento, también en Chubut. Allí, la IXna Brigada Mecanizada —reforzada con elementos paracaidistas, fuerzas especiales, blindados Stryker y TAM 2C-A2, baterías de artillería antiaérea con radares, ingenieros, unidades de comunicaciones y helicópteros provenientes de distintos puntos del país— ejecutará acciones defensivas, operaciones con fuerzas aerotransportadas y tropas comando, contraataques y tiro de combate. Las maniobras serán supervisadas por el Comando de Adiestramiento y Alistamiento del Ejército y conducidas por el Comando de la División de Ejército 3. Más allá de su valor táctico, el Ejercicio Kekén tiene un propósito estratégico claro: demostrar la capacidad del Ejército Argentino para proyectar su presencia en la Patagonia, una región caracterizada por la adversidad climática, el terreno exigente y las enormes distancias geográficas. El ejercicio apunta además a incrementar la interoperabilidad en un entorno multidominio, fortalecer el alistamiento y despliegue de medios, perfeccionar las operaciones en todo tiempo y afianzar el sostenimiento logístico bajo condiciones operacionales complejas.