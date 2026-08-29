El eclipse lunar total también se conoce como Luna de Sangre.

El cielo nocturno del 27 de agosto reunió miradas hacia arriba que se trasladaron de forma masiva al buscador más usado en Argentina, Google.

Durante la noche y la madrugada del viernes, la consulta “eclipse lunar del 27 de agosto” superó las 200.000 búsquedas en Google, convirtiéndose en uno de los términos que lideraron la agenda.

Google Trends, la herramienta gratuita de Google que mide el interés relativo de ciertos temas y que detecta las tendencias de búsqueda en tiempo real o a lo largo del tiempo, revela la radiografía exacta del interés de los usuarios: cuándo se disparó la curiosidad por el eclipse, en qué provincias causó mayor impacto (o curiosidas) y qué dudas puntuales llevaron a los argentinos a recurrir a la red ante la llegada del fenómeno astronómico.

Eclipse lunar: el minuto a minuto del interés y el pico de búsquedas en Google

El gráfico de evolución temporal del término, disponible en la plataforma gratuita de Google, mostró el comportamiento característico de los eventos en tiempo real, con una curva que se mantuvo relativamente plana durante la mañana y las primeras horas de la tarde del jueves 27 de agosto, en la previa del evento.

Mapa de interés a lo largo del tiempo

Como muestra la imagen del mapa de interés a lo largo del tiempo disponible en Google Trends, a partir de las 19:00, con la tracción del tema en noticieros y redes sociales, el volumen de consultas empezó a acelerarse.

Sin embargo, el pico máximo de saturación de búsquedas, el índice 100 de la plataforma, se alcanzó exactamente a las 22:28, coincidiendo con los momentos previos al avance de la sombra terrestre sobre el disco lunar.

Ya en la madrugada del 28 de agosto, la demanda informativa experimentó un decaimiento drástico, devolviendo la búsqueda eclipse lunar del 27 de agosto a sus niveles residuales.

De Salta a San Juan: el mapa del interés provincia por provincia

Google Trends mide la concentración del interés en proporción al tráfico total de cada región del país, evitando que la densidad poblacional distorsione la muestra.

Con el eclipse lunar del 27 de agosto, el ranking nacional quedó encabezado por provincias del Norte y Cuyo.

Salta (100): Fue la provincia con mayor intensidad relativa de consultas en todo el país.

Misiones (67): Se posicionó en el segundo lugar del podio de interés.

Formosa (66): Ocupó el tercer escalón en el ranking de concentración de tráfico.

San Juan (65): La provincia con histórica tradición en observación astronómica registró un flujo constante durante toda la velada.

La Pampa (55): Completó las primeras cinco posiciones del mapa nacional.

¿Hace falta usar protección? La duda que rompió el buscador

Al revisar la lista de consultas en aumento (breakout) relacionadas con el eclipse lunar del 27 de agosto, junto con las búsquedas de transmisiones en vivo y fotos del eclipse, tomó protagonismo una pregunta vinculada a la salud visual que dominó las tendencias.

Consultas relacionadas a la búsqueda sobre el eclipse lunar del 27 de agosto.

“¿El eclipse lunar se puede ver directamente?” / “¿Se puede ver sin anteojos?”

Lo que se puede inferir con esta información es que la insistencia con esta consulta expone una confusión recurrente entre los eclipses solares y los lunares.

A diferencia de un eclipse de Sol donde la radiación directa puede causar daños severos e irreversibles en la retina, el eclipse lunar es 100% seguro para la vista.

Junto a la preocupación médica, las inquietudes más técnicas y teóricas completaron las búsquedas en ascenso de la noche, con preguntas como “¿Cómo se produce?”, “¿A qué hora empieza?” y “¿Cada cuánto ocurre?” liderando las dudas conceptuales de los usuarios antes de volver a mirar al cielo.