El cielo se partirá en dos y las lluvias volverán a AMBA.

Después de varios días con un tiempo más estable y temperaturas típicas del invierno, el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volverá a tener un cambio en las condiciones meteorológicas. De acuerdo con el pronóstico, el viernes 24 de julio aumentará la nubosidad y existe la posibilidad de que se registren lluvias aisladas.

La jornada comenzará con una temperatura mínima de 11°C, mientras que la máxima alcanzará los 15°C, por lo que el ambiente continuará fresco durante todo el día. Además, el cielo permanecerá mayormente nublado, favoreciendo un escenario de mayor inestabilidad hacia la segunda mitad de la jornada.

¿A qué hora llueve en el AMBA este viernes 24 de julio?

Según el pronóstico, las probabilidades de precipitaciones se ubican entre el 10% y el 40% durante la tarde, por lo que los chaparrones podrían registrarse a partir de ese momento en distintos sectores del AMBA. Si bien no se esperan lluvias intensas ni tormentas fuertes, quienes tengan actividades al aire libre deberán mantenerse atentos a las actualizaciones del tiempo y considerar llevar paraguas o ropa impermeable.

Este cambio en las condiciones se producirá tras una breve mejora del tiempo y marcará el regreso de la humedad a la región. No obstante, el descenso de la temperatura no será significativo, ya que los valores térmicos se mantendrán dentro de los parámetros habituales para esta época del año.

Pronóstico para este viernes 24 de agosto. Servicio Meteorológico Nacional.

Cómo estará el clima en el AMBA durante el fin de semana

El panorama mejorará durante el fin de semana, aunque el cielo continuará cubierto en gran parte de la región. Para el sábado, el pronóstico anticipa la presencia de niebla durante las primeras horas de la mañana, una condición que podría reducir la visibilidad en rutas, autopistas y accesos a la Ciudad de Buenos Aires, por lo que se recomienda circular con precaución.

Con el avance de la jornada, la niebla tenderá a disiparse y el cielo se mantendrá mayormente nublado, sin probabilidades de lluvias. La temperatura oscilará entre una mínima de 9°C y una máxima de 16°C, ofreciendo una tarde fresca, aunque algo más agradable que la del viernes.

Para el domingo, las condiciones serán muy similares. Se espera una temperatura mínima de 10°C y una máxima de 15°C, con cielo mayormente nublado durante toda la jornada y sin precipitaciones previstas. El ambiente seguirá siendo frío, especialmente durante la mañana y la noche, por lo que será recomendable salir con abrigo.

En definitiva, el único período con chances de lluvia será la tarde del viernes, mientras que el sábado y el domingo predominarán las nubes y las bajas temperaturas, pero con tiempo estable. Por eso, quienes tengan planes para el fin de semana podrán realizarlos sin mayores inconvenientes, aunque será importante salir bien abrigados debido al frío característico del invierno.