Se viene una ola de calor con 48 horas de temperaturas primaverales antes de un nuevo frente frío.

Después de varios días marcados por el frío, el pronóstico del tiempo anticipa un importante cambio para Mendoza. De acuerdo con las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional, las temperaturas comenzarán a subir de manera gradual y darán lugar a un período con marcas más propias de la primavera que de julio.

La mejora será progresiva y alcanzará su punto máximo durante dos jornadas consecutivas. Quienes disfrutan de las actividades al aire libre podrán aprovechar un escenario climático mucho más agradable antes de que un nuevo ingreso de aire frío vuelva a modificar las condiciones.

El pronóstico anticipa un fuerte ascenso de la temperatura

Después de un miércoles todavía dominado por un ambiente fresco, con abundante nubosidad, esa situación comenzará a cambiar desde el jueves, cuando el cielo se despeje paulatinamente y el Servicio Meteorológico Nacional proyecte un aumento constante de las temperaturas.

Así estará el clima en Mendoza hasta la próxima semana (Fuente: SMN). Servicio Meteorológico Nacional

Entre el jueves y el sábado el termómetro irá ganando algunos grados cada día. Esa tendencia permitirá dejar atrás las jornadas más frías del invierno y preparará el escenario para un fin de semana con condiciones mucho más agradables.

Cuáles serán los días más cálidos antes del regreso del frío

El momento más destacado llegará entre el domingo y el lunes. Para el domingo se espera una temperatura mínima de 7°C y una máxima de 22°C, valores poco habituales para esta época del año y que ofrecerán un clima ideal para permanecer al aire libre durante gran parte de la jornada.

El lunes será el día más cálido del período previsto. Las estimaciones indican una mínima de 9°C y una máxima que alcanzará los 26°C, configurando un ambiente claramente primaveral. No obstante, esa situación durará poco: el martes ingresará un nuevo frente frío que hará descender la temperatura de forma marcada, con una máxima estimada de apenas 16°C, unos diez grados menos que el día anterior.