Se aproxima un diluvio histórico: una tormenta negra polar avanza a toda velocidad y varias rutas se verán afectadas. (Fuente: Archivo)

El National Weather Service (NWS), la agencia meteorológica oficial de los Estados Unidos, anunció lluvias y tormentas en varias regiones del país, en el contexto de una ola polar y sistemas de baja presión que atraviesan el territorio.

Las autoridades han emitido varias advertencias por diluvio para franjas del centro y sur del país, con nieve, hielo y lluvia mezclados que afectan rutas y actividades cotidianas.

Zonas en alerta por lluvias y tormentas hoy

Centro y Sur

El NWS advierte que la tormenta invernal afectará parte del centro y sur de Estados Unidos, con lluvias fuertes y mezcla de nieve y hielo desde Texas hasta Tennessee y el Medio Oeste, un panorama que podría generar carreteras resbaladizas y condiciones difíciles para el tránsito.

En sectores de Texas, Oklahoma y Arkansas, las lluvias pueden transitar a nieve ligera o lluvia congelada conforme avance el día, lo que mantiene la atención en posibles cambios rápidos de clima.

Noreste

En el Noreste, varios estados están bajo advertencias de clima invernal por acumulaciones de nieve y temperaturas bajo cero que elevan el riesgo de impactos en viajes y servicios básicos, según informes del NWS.

Zonas como Nueva York, Pensilvania y Nueva Jersey experimentan nevadas considerables que pueden afectar la movilidad urbana y rural, además de potenciales cortes de energía por acumulación de nieve en líneas eléctricas.

Oeste y Pacífico

En California y la región del Pacífico, se proyectan sistemas de lluvia más persistentes, con posibilidad de tormentas aisladas y condiciones meteorológicas variables conforme los frentes avanzan desde el océano hacia el interior. Aunque algunas áreas experimentan mayor influencia de viento que de lluvia intensa, las advertencias del NWS empujan a mantener seguimiento de mapas y pronósticos locales para evaluar cambios potenciales.

Ola polar y lluvia persistente

Además de lluvia y nieve, la presencia de una ola polar ha provocado temperaturas bajo cero en prácticamente todos los estados contiguos, lo que intensifica la sensación de frío en áreas ya afectadas por precipitación significativa en la primera semana del año.

Este patrón de aire ártico contribuye a que incluso lugares del sur y centro del país enfrenten condiciones más frías de lo habitual para la temporada, con rachas de viento que pueden agravar la sensación térmica y complicar la visibilidad durante las lluvias o nevadas.