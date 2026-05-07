El cielo de México será testigo de una histórica lluvia de meteoros, según informó la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA). Se trata de Eta Acuáridas, uno de los fenómenos astronómicos más destacados que habrá este mes. Según la NASA, este espectáculo ocurre cuando la Tierra cruza la nube de partículas dejadas por el cometa Halley en sus recorridos anteriores alrededor del Sol. A diferencia de otras lluvias de estrellas, las Eta Acuáridas se caracterizan por la velocidad con la que ingresan a la atmósfera terrestre, alcanzando cerca de 66 kilómetros por segundo. La International Meteor Organization (IMO) señala que el fenómeno astronómico suele apreciarse mejor en el hemisferio sur, aunque México cuenta con condiciones favorables para observarlo antes del amanecer. La American Meteor Society (AMS) explica que no se requieren telescopios, ya que lo más importante es tener un amplio campo de visión del cielo. La visibilidad de la lluvia de meteoros dependerá en gran medida de las condiciones del entorno y del clima. La International Dark-Sky Association (IDA) advierte que la contaminación lumínica en las ciudades puede reducir considerablemente la posibilidad de apreciar el evento. Por ello, se recomienda acudir a: Aunque la actividad máxima ocurrirá en los primeros días de mayo, la lluvia de meteoros continuará visible, con menor intensidad, hasta finales del mes, siempre y cuando las condiciones meteorológicas lo permitan.